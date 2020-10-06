Выход Атамбаева, пулевые ранения, требования партий – основные события ночи в Бишкеке

Алматы. 6 октября. КазТАГ – Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, который 23 июня был признан виновным в коррупции и приговорен к 11 годам и двум месяцам лишения свободы, был освобожден протестующими в Бишкеке из СИЗО государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), передает корреспондент агентства.

«30 минут назад молодежь освободила Атамбаева! Вот это да! Атамбаева увезли на народной машине Honda Fit белого цвета! Поистине народное волеизъявление», — написал в ночь на вторник на своей странице генеральный директор культурно-делового центра «Дом Москвы» в Бишкеке Таалайбек Дайырбеков.

Экс-главу Кыргызстана освободили после того, как протестующие сломали ворота в здание ГКНБ и последовавших переговоров.

Помимо Атамбаева были освобождены его соратник – экс-депутат Равшан Жээнбеков, который является фигурантом дела о событиях в Кой-Таше, бывший премьер-министр страны Сапарбек Искаков (приговорен 9 июня к 18 годам заключения), а также бывший депутат Садыр Жапаров (приговорен в 2018 году к 11 годам заключения).

Также в ночь на вторник стали поступать многочисленные видео- и фотосвидетельства того, что в отношении вышедших на улицы несогласных с результатами выборов начали применять боевые патроны – появились многочисленные кадры протестующих с пулевыми ранениями, в том числе в голову.

Всего в ходе противостояния между митингующими и представителями власти пострадали более 120 человек, более половины из них госпитализированы, в числе пострадавших как протестующие, так и силовики.

На фоне происходящего 11 политических партий выступили с заявлением об отмене результатов выборов и назначении нового плебисцита. Представители партий предупредили власти, что будут стоять на улицах, потому что не признают результаты «самых грязных в истории страны выборов».

«Эти выборы прошли с грубейшими нарушениями, где был массовый подкуп голосов, давление и угрозы против избирателей – именно это повлияло на ход и результаты голосования! Мы заявляем, что выборы должны быть отменены в связи с массовым подкупом голосов избирателей, которых принудительно подвозили, регистрировали по форме-2 и заставляли фотографировать бюллетени, носить опознавательные знаки в масках», — говорится в обращении политических партий.

Они заявили, что «не только голосование полностью сопровождалось неконституционными и незаконными действиями власти со стороны партий власти, коррупционеров и бандитов, но также сам подсчет голосов прошел с грубейшими нарушениями в условиях непрозрачности и незаконности».

«Выборы прошли под давлением органов власти. На протяжении всей агитационной кампании и в день выборов зафиксированы факты принуждения учителей и сотрудников бюджетных организаций. Мы выражаем свое абсолютное возмущение прошедшими 4 октября выборами в Жогорку Кенеш, которые нарушили все принципы демократического и правового государства. Массовый подкуп, угрозы и беспрецедентные нарушения в день голосования должны вести только в сторону отмены результатов голосования и назначению новых выборов в Жогорку Кенеш. Пользуясь конституционными правами на свободные выборы и проведение мирных собраний, мы требуем признать итоги выборов в Жогорку Кенеш от 4 октября недействительными и назначить новые выборы в Жогорку Кенеш КР», — сказано в заявлении партий.

Как стало известно, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков назначил на вторник экстренную встречу с лидерами политических партий.

В стране в результате протестов назначены ИО глав ГКНБ, министерства внутренних дел и генеральной прокуратуры.

Напомним, парламентские выборы прошли в Кыргызстане 4 октября. Выборы проводились исключительно по партийным спискам. На 120 мест в новом составе Жогорку Кенеша претендовали 16 партий. По предварительным данным, в парламент проходят четыре партии: «Мекеним Кыргызстан», «Биримдик», «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан». Еще одна партия – «Мекенчил» – набрала 6,85%. Еще будут считать региональный порог, который составляет 0,7%.

С результатами выборов не согласны представители 11 партий, не прошедших в парламент, которые вышли 5 октября на бессрочный митинг. По мнению протестующих – результаты выборов не справедливы. Вечером митингующие попытались взять штурмом Белый дом – столичную резиденцию президента Кыргызстана, после чего силовики начали разгон протестующих. Также стало известно о том, что ранены депутат парламента Кыргызстана – бывший пресс-секретарь президента Жанар Акаев, а также несколько силовиков. Одного из спецназовцев не дали избить митингующим журналисты – они окружили силовика и протестующие в итоге ушли дальше. Позже появились кадры перехода спецназа на сторону протестующих.