Осужденные пострадали в результате конфликта в колонии в Заречном, начато расследование

Талдыкорган. 7 октября. КазТАГ – Трое осужденных пострадали в результате конфликта в колонии в Заречном под Капшагаем в Алматинской области, сообщает пресс-служба комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) министерства внутренних дел Казахстана.

«В учреждении средней безопасности ЛА-155/14 департамента УИС Алматинской области 5 октября произошел конфликт между несколькими осужденными на бытовой почве.Сотрудниками учреждения и военнослужащими Национальной гвардии дальнейшее развитие противоправных действий осужденными предотвращено, массовых беспорядков не допущено. Осужденным оказана первая медицинская помощь, трое из них находятся в Капшагайской городской больнице в условиях стационара под наблюдением врачей, их состояние удовлетворительное», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Отмечается, что в целях выяснения всех обстоятельств случившегося в учреждение прибыли руководители КУИС, спецпрокурор, а также представители национального превентивного механизма (НПМ) и общественно-наблюдательной комиссии (ОНК).

«В настоящее время обстановка в учреждении стабильная. По данному факту начато досудебное расследование, проводится служебная проверка», — сказано в сообщении.