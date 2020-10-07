«Самрук-Қазына» решил напрямую финансировать клубы «Астана», Astana Pro Team и «Барыс»

Нур-Султан. 7 октября. КазТАГ – Фонд национального благосостояния (ФНБ) «Самрук-Қазына» решил напрямую финансировать футбольный и баскетбольный клубы «Астана», велоклуб Astana Pro Team и хоккейный клуб (ХК) «Барыс», сообщает пресс-служба футбольного клуба (ФК) «Астана».

«Порядок финансирования спортивных клубов, входивших в президентский профессиональный спортивный клуб (ППСК) «Астана», изменен. Об этом сообщил (…) заместитель генерального директора фонда развития социальных проектов Samruk-Kazyna Trust Аскар Баталов. По словам Баталова, фондом принято решение о ликвидации президентского спортивного клуба. ФК «Астана», баскетбольный клуб «Астана», ХК «Барыс» и профессиональная велокоманда Astana Pro Team продолжат свою работу и будут финансироваться напрямую из фонда «Самрук-Қазына», — говорится в сообщении в среду.

Отмечается, что экс-руководитель упраздняемого ППСК Аскар Баталов продолжит курировать их деятельность в качестве заместителя генерального директора по спортивным вопросам фонда Samruk-KazynaTrust.

«Цель – исключение многоуровневой отчетной и финансовой деятельности, а также дополнительных затрат на содержание административно- управленческого персонала», — сказал Баталов.

ППСК «Астана» был создан в 2012 году с целью усилить государственную поддержку спорта, укрепить позитивный имидж Казахстана и его столицы на мировой арене, способствовать пропаганде здорового образа жизни и развитию спорта высших достижений.