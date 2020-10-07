Нур-Султан. 7 октября. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выплатить семьям умерших медиков пособия без проведения расследований, сообщает Акорда.

«За период пандемии по состоянию на 30 сентября 2020 года от коронавируса умерло 182 медицинских работника. Сейчас эти случаи рассматриваются различными комиссиями, пособия выплачены только 37 семьям. Абсолютно недопустимая ситуация. Определение причин смерти постфактум вызывает много сложностей, в том числе и этического характера. В этой связи поручается правительству выплатить все полагающиеся пособия семьям погибших медиков без проведения подробных расследований по этому вопросу», — сказал Токаев в среду на совещании по подготовке ко второй волне пандемии коронавируса.

Он подчеркнул, что по всем подтвержденным случаям заболевания медицинских работников во время несения службы выплата должна быть безоговорочно осуществлена в кратчайшие сроки.

«В части надбавок за борьбу с коронавирусом администрирование идет по линии акиматов, поэтому поручаю акимам регионов держать данный вопрос на личном контроле», — добавил Токаев.