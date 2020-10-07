Золото подорожало по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне во вторник

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Алматы. 7 октября. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне во вторник составила $1913,4.

Относительно утреннего фиксинга во вторник стоимость тройской унции в долларовом выражении повысилась на 0,9.

Стоимость унции золота в евро составила 1623,9 (+0,57), а в британских фунтах – 1476 (+3,18).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.

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