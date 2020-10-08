Более Т20 млрд дивидендов выплатит «Мангистаумунайгаз» акционеру — KASE

Алматы. 19 декабря. КазТАГ — Валентина Владимирская. АО «Мангистаумунайгаз» выплатит единственному акционеру Т20,2 млрд дивидендов по итогам 2019 года, сообщила компания.

АО «Мангистаумунайгаз», согласно решению единственного акционера от 4 августа 2020 года, «распределит дивиденды по простым акциям в размере Т20,169 млрд, которые будут подлежать выплате и перечислены 12 октября 2020 года», — говорится в протоколе решения, опубликованного в четверг на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).

Дивиденды будут перечислены «путем безналичного перевода на банковские счета», добавлено в документе.

Напомним, чистая прибыль компании за 2019 год составила Т178 млрд.

Единственным акционером АО «Мангистаумунайгаз» является Mangistau Investments B.V. (99% акций).