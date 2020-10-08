Киргизия вышла на новый виток разрушения государственности 08.10.2020 17:11 Владислав ЮРИЦЫН За рубежом 224 0 Востоковед Александр Князев о том, почему очередная революция чревата катастрофой Похожие материалы: Казахстан ратифицировал договор с ОАЭ о передаче осужденных лиц Новый Кодекс — оружие Минздрава в противостоянии с народом? В Туркестане открылся новый международный аэропорт Экс-глава казахстанского центра ЖКХ стал замом акима Карагандинской области Жумагалиев и Умаров стали послами, назначен новый постпред Казахстана при ООН