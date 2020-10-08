В Казахстане отсутствует достоверная информация о состоянии сельского хозяйства – сенатор

Нур-Султан. 8 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. В Казахстане отсутствует достоверная информация о состоянии сельского хозяйства, считает депутат сената Ахылбек Куришбаев.

«Одной из системных проблем, оказывающих негативное влияние на развитие нашей аграрной отрасли, является отсутствие достоверных статистических данных о реальном положении дел в этой сфере. В процессе сбора оперативной информации о состоянии сельского хозяйства, помимо органов статистики, участвуют местные исполнительные органы и их структурные подразделения. Однако их достоверность вызывает большие сомнения. За красивыми отчетами несложно увидеть не соответствующую им реальную картину на селе. Мы не знаем достоверно объемы собранного урожая, реальное качество семян, площади распространения вредителей и болезней, фактические сроки посевных и уборочных работ, а по темпам внедрения современных агротехнологий мы иногда опережаем самые развитые страны», — сказал Куришбаев, оглашая депутатский запрос на заседании сената в четверг.

По его словам, в отрасли животноводства основная часть работы по регистрации сведений о животных все еще ведется на бумажных носителях с последующим внесением их в базу данных в ручном режиме, в связи с чем происходят многочисленные неточности и ошибки.

Сенатор подчеркнул, что искаженные данные влияют на принятие решений госорганами.

«Надо признать, что эти искаженные данные создают эффект «кривого зеркала» и именно они берутся за основу для принятия важных управленческих решений государственными органами. К чему это приводит? Прежде всего, к неправильному планированию, соответственно – и распределению государственных средств по направлениям господдержки. И это мы часто видим в объемах неосвоенных бюджетных средств и их нецелевого использования. В животноводстве искажение данных о животных открывает путь к незаконному получению субсидий», — отметил Куришбаев.

По его мнению, для того, чтобы решить проблему, необходимо активнее использовать цифровые технологии в агропромышленном комплексе, в частности, перевести систему учета в цифровой формат.