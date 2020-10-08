В МВД Кыргызстана не знают, куда «пропал» президент Сооронбай Жээнбеков

Алматы. 8 октября. КазТАГ – В министерстве внутренних дел Кыргызстана не знают, куда «пропал» президент Сооронбай Жээнбеков, сообщает 24KG.

«Исполняющий обязанности министра внутренних дел КР Курсан Асанов не знает, где сейчас находятся президент Сооронбай Жээнбеков и до сих пор не подавший в отставку министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев», — говорится в сообщении в четверг.

Отвечая на вопросы журналистов на брифинге в Бишкеке, он заявил, что сейчас занят другими проблемами – «наведением порядка в Бишкеке».

«Как вы видите, со вчерашнего дня вместе с добровольными народными дружинами нам удалось взять ситуацию в городе под контроль, не допустить мародерства. И мы продолжаем работать над этим. Полагаю, что поисками Жээнбекова и прочих занимаются иные структуры», — заявил Асанов, который 6 октября стал комендантом Бишкека и ИО министра внутренних дел КР.

Ранее появились сообщения о том, что Жээнбеков пропал, и никто не знает, где он.

Напомним, 4 октября в Кыргызстане прошли парламентские выборы, результаты которых подавляющее число участвовавших партий признали несправедливыми – уже 5 октября несогласные с результатами плебисцита вышли на бессрочный митинг. Протестующие попытались взять штурмом Белый дом, митинг быстро перерос в силовое противостояние несогласных с правоохранителями. Так, стало известно о том, что ранены депутат парламента Жанар Акаев, а также несколько силовиков. Одного из спецназовцев не дали избить митингующим журналисты, а позже появились кадры перехода спецназа на сторону протестующих.

В ночь на 6 октября протестующие освободили из СИЗО государственного комитета национальной безопасности бывшего президента КР Алмазбека Атамбаева. Кроме того, на свободу вышел ряд политиков.

6 октября итоги выборов в Кыргызстане были отменены генеральной прокуратурой, ситуация в Бишкеке стабилизировалась, а ключевые посты в силовых структурах заняли представители оппозиции. Недействительными признал результаты выборов и Центризбирком.

Также появились сообщения о возможном бегстве части чиновников Кыргызстана в Казахстан.

После событий ночи на 6 октября президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил о попытке «некоторых политических сил» захватить власть в стране, а гражданский союз «За реформы и результат» призвал провести досрочные президентские выборы. Позже – 7 октября он выступил с новым обращением, в котором заявил, что Кыргызстан переживает самый тяжелый период.

Для восстановления правового поля в стране уже создан координационный совет.

В Акорде «все происходящее в Кыргызстане» назвали «внутренним делом этой страны».

В Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) считают внутренним делом Кыргызстана события последних двух суток в стране.