Чемпионка мира по легкой атлетике Ольга Рыпакова прекратила свою депутатскую карьеру

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Усть-Каменогорск. 9 октября. КазТАГ – Чемпионка мира по легкой атлетике Ольга Рыпакова прекратила свою депутатскую карьеру, сообщает Altaynews.

«Чемпионка мира намерена посвятить все свое время подготовке к летним Олимпийским играм, которые состоятся в Токио в 2021 году. Такое решение легкоатлетка озвучила на очередной сессии маслихата Восточно-Казахстанской области», — говорится в сообщении в пятницу.

Как уточняется, заместитель акима области Алмасхан Сматлаев поблагодарил спортсменку за ее весомый вклад в социально-экономическое развитие региона в качестве депутата, а также отметил неоценимую лепту, которую она вносит в развитие областного спорта.

«Благодаря примеру Ольги Рыпаковой в области ежегодно увеличивается количество детей, желающих заниматься легкой атлетикой. В настоящее время более 20 тыс. детей принимают участие в детских соревнованиях по легкой атлетике Altay Kids Cup и достигают успехов. За это хотим вам, Ольга Сергеевна, выразить огромную благодарность. Надеемся, что вы и дальше будете мотивировать юных спортсменов на достижение больших высот», — сказал Сматлаев.

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