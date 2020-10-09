Депутат Ирина Смирнова: образованное население может многое сделать в Казахстане

Алматы. 9 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Образованное население может многое сделать, а необразованное неспособно работать, считает депутат мажилиса парламента РК Ирина Смирнова.

«Если у нас будет бесплатное высшее образование, то нам все по плечу, мы все сможем сделать, как Япония, у которой нет ресурсов, но у них образованное общество, как Южная Корея, как Сингапур. Образованное население может многое сделать. А если люди необразованные, тогда хоть что делай, они не могут работать, они не знают, как, кроме как лопатой, и то не знают, как копать», — сказала Смирнова агентству КазТАГ в пятницу.

По ее мнению, сделать высшее образование в Казахстане бесплатным вполне реально.

«Я думаю, что это реально. В советское время мы учились бесплатно, но у нас был достаточно жесткий конкурс на поступление – несколько человек на место. У нас не было платного высшего образования, мы все учились бесплатно, и все было нормально, и все работали, однако, вся страна. Когда человек приходит в вуз, там же есть определенные условия приема. Это не значит, что каждый с улицы зашел, сел и учится. Он должен сдать экзамены, пройти какой-то пороговый уровень. Чем плохо? Если он не прошел по требованиям, то он не учится. Учиться должны те, кто хочет и может это делать. А если человек не хочет учиться, не надо его за уши тянуть до пятого курса, он должен быть отчислен», — отметила Смирнова.

При этом она отметила, что для того, чтобы высшее образование было бесплатным, нужно качественное среднее образование и академическая честность в вузах.

«Если делать высшее образование бесплатным, мы должны говорить и о хорошем среднем образовании. Нужно посмотреть, какое там положение. Потому что иначе, если высшее образование у нас будет хорошим и качественным, оно будет только исправлять то, что мы понаделали в школе. Нужно синхронизировать этот процесс, сделать качественным среднее образование. Сами вузы тоже должны быть очень открытыми, честными и требовательными, там должна быть академическая честность во всем. Это вопрос, который не решить с наскока, но мы знаем примеры стран, которые обеспечивают бесплатным образованием всех желающих граждан. Международный опыт-то есть, надо его изучить и использовать, обратить внимание на Южную Корею, к примеру!», — сказала депутат.

Помимо Южной Кореи она привела в пример еще целый ряд развитых стран, где высшее образование бесплатное.

«Бесплатное высшее образование в Южной Корее, причем в Южной Корее оно обязательное для всех. И мы видим Южную Корею, что с ней происходит, и как мы там все приобретаем, и как мы там лечимся и учимся, работаем и телефоны у нас оттуда, и машины у нас оттуда. Потому что там качественное образование, и они качественно готовят этих людей, они готовы к тому, чтобы заниматься и машиностроением, и приборостроением. Они это могут, потому что у них хорошее образование.

Бесплатное образование во Франции, в Чехии, в Польше и в России очень много возможностей получить бесплатное образование. Однако же, это не значит, что там все пошли учиться. В Германии бесплатное высшее образование, но мы не видим, что там все круглыми сутками только учатся, и никто не работает. И работают, и учатся. Я не знаю, чего у нас боятся ректоры вузов, я считаю, что это очень хорошо, когда население образованное», — заключила Смирнова.

Напомним, 8 октября президент Ассоциации вузов Казахстана Рахман Алшанов на брифинге «О повышении качества высшего образования» заявил: «Если вернуть бесплатное образование в вузах, придется обучать все население».