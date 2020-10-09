Город в СКО закрыли на жесткий карантин из-за коронавируса

Алматы. 9 октября. КазТАГ – Город Булаево в Северо-Казахстанской области закрыли на жесткий карантин из-за коронавирусной инфекции (КВИ), сообщает «Петропавловск News».

«С 9 октября 2020 года Булаево Северо-Казахстанской области закрывают на карантин с ограничительными мерами, идентичными тем, что были весной для предотвращения массового заражения КВИ», — говорится в сообщении.

Так, согласно постановлению главного государственного санитарного врача района имени М. Жумабаева, запрещаются пассажирские перевозки официальными и неофициальными частными перевозчиками между Булаево и другими селами района, а также Петропавловском.

Жителям Булаево ограничен выход из квартир (домов) с 22.00 до 6.00 (исключение: на работу и за медицинской помощью), в остальное время выходить разрешается только в ближайший магазин, аптеку, для выноса мусора, а также на работу.

Несовершеннолетним запрещено передвижение по городу без сопровождения взрослых после 19.00, а граждане старше 65 лет должны соблюдать режим самоизоляции.

Кроме того, вводятся ограничения по проведению похоронных мероприятий – на них должно присутствовать не более 30 человек, которые должны соблюдать социальную дистанцию в 2 м.

«С 00.00 9 октября 2020 года запретить въезд/выезд людей из города Булаево с целью пресечения распространения КВИ СОVID-19 (разрешается въезд/выезд на места постоянного проживания до 00.00 10 октября 2020 года), за исключением транзитного грузового автотранспорта, а также грузового автотранспорта с продовольственными сельскохозяйственными и иными товарами для нужд населения», — говорится в постановлении.

Также приостанавливается деятельность всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, за исключением государственных органов, акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, объектов общественного питания, СМИ, СТО, объектов ритуальных услуг, продуктовых магазинов, специализированных магазинов по реализации дезинфицирующих средств, строительных материалов, авто и сельхоззапчастей, аптек, торговых объектов площадью до 500 кв.м, объектов торговли свыше 500 кв.м, с ограничением времени их работы с 9.00 до 16.00.

Согласно постановлению, жильцы многквартирных домов должны самостоятельно проводить влажную уборку и дезинфекцию подъездов два раза в сутки.