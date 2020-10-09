Нур-Султан. 9 октября. КазТАГ – Кто сможет воспользоваться частью пенсий на целевые нужды в РК, сообщает пресс-служба правительства.

«По поручению главы государства правительством совместно с Национальным банком были выработаны подходы по использованию части пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий, оплату дорогостоящего лечения или передачу в управление частным управляющим компаниям. Выработанные подходы одобрены Главой государства. В целях их реализации проработаны соответствующие поправки в законодательство в рамках проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста», принятие которого планируется до конца текущего года», – сказал министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов на брифинге в пятницу.

Глава МТСЗН уточнил, что правом использования части своих пенсионных накоплений на целевые нужды смогут воспользоваться: работающие граждане, в пределах имеющейся суммы пенсионных накоплений, превышающей «порог достаточности» в соответствующем возрасте (сумма пенсионных накоплений, достаточная для обеспечения пенсионных выплат на уровне не ниже минимальной пенсии после достижения пенсионного возраста, с учетом будущего трудового периода и систематической уплаты пенсионных взносов); лица, заключившие договоры пенсионного аннуитета со страховыми компаниями, обеспечивающие им пожизненные аннуитетные выплаты в размере не ниже минимального размера пенсии — в пределах оставшейся в ЕНПФ суммы пенсионных накоплений; состоявшиеся пенсионеры (включая пенсионеров из числа силовых структур) — в пределах не более 50% оставшейся суммы пенсионных накоплений в ЕНПФ. При условии, что совокупный размер их пенсии (включая пенсию по возрасту или выслуге лет, базовую пенсию и выплаты из пенсионных накоплений) обеспечивает замещение утраченного дохода на уровне, соответствующем международным стандартам (не менее 40%).

По словам Нурымбетова, в Казахстане с 1998 года введена накопительная пенсионная система. Каждый работающий гражданин со своего заработка отчисляет 10% в накопительный пенсионный фонд. Когда человек достигает пенсионного возраста, у него есть три источника получения пенсии: пенсия по возрасту за счет госбюджета, базовая пенсионная выплата и собственные накопления из накопительного фонда.

«С каждым годом роль накопительной части возрастает. По прогнозам, с 2040 года пенсия наших граждан с накопительной пенсионной системы будет основная. В связи с этим нужно всегда помнить, что задача накопительной пенсионной системы — это, прежде всего, чтобы наши граждане накопили себе средства на будущее пенсионное обеспечение. На накопительном пенсионном счете каждого гражданина должна оставаться определенная необходимая сумма», — сказал Нурымбетов.

Как уточняется, «порог достаточности» будет официально утвержден соответствующим постановлением Правительства. В текущем году в два раза сокращены размеры «порога достаточности». При этом уравнены «пороги» для женщин и мужчин.

Суть «порога достаточности» — чтобы человек, достигнув пенсионного возраста, мог получать хотя бы в минимальном размере пенсию с пенсионного накопительного фонда. Для каждого возраста рассчитан свой «порог достаточности».

«При этом расчет делается таким образом, чтобы человек до достижения пенсионного возраста из расчета, что он будет получать хотя бы минимальную заработную плату и оттуда 10% постоянно отчислять. Конечно же, в расчетах используются и учитываются инвестиционный доход, который обеспечивает ЕНПФ, возможные изменения минимальных стандартов, минимальной заработной платы, минимального размера пенсии. Поэтому предполагается, что данный «порог достаточности» будет каждый год пересчитываться и объявляться», — пояснил министр.

Также он пояснил, на какие цели можно использовать пенсионные накопления.

«По жилищным вопросам мы пошли шире. Предложили не только покупку жилья, но и использование на улучшение жилищных условий», — сказал Нурымбетов.

То есть за счет средств, которые можно изъять из накопительного фонда, можно приобрести жилье или земельный участок, как новое, так и на вторичном рынке, пишет пресс-служа правительства.

Отмечается, что можно использовать как первоначальный взнос для получения ипотеки. Можно направить на погашение существующей ипотеки или рефинансирование ипотеки. При этом не имеет значение в каком банке данная ипотека была оформлена или где приобреталось жилье. Также средства можно направить на расширение жилищных условий и ремонт.

«Здесь также мы не ограничиваем. Накопления можно использовать не только для себя, можно использовать для близких родственников — дедушки, бабушки, родители, дети, братья, сестры, внуки», — уточнил министр.

В тексте сообщается, чтобы обеспечить целевое использование средств будет действовать единый оператор, который по заявке граждан будет взаимодействовать с Единым накопительным пенсионным фондом и имеющиеся средства перечислять продавцу жилья или тому банку, где оформлена ипотека, которую нужно закрыть.

«В части получения накоплений на лечение Нурымбетов отметил, что средства можно будет использовать, если гражданам в Казахстане медицинские организации не могут бесплатно предоставить лечение или провести операцию. В таком случае гражданин может воспользоваться накопленными средствами. Здесь в регионах будут действовать органы здравоохранения, которые будут подтверждать, что они не могут бесплатно предоставить эту услугу по лечению. По заявке граждан единый оператор в этой сфере, взаимодействуя с накопительным пенсионным фондом, будет перечислять накопленные средства на счет клиники или больницы, где будет проходить лечение», — пишет пресс-служба.