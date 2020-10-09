Алматы. 9 октября. КазТАГ – Новый начальник генерального штаба Вооруженных сил назначен в Кыргызстане, сообщает пресс-служба президента страны.

«Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому Омуралиев Таалайбек Барыктабасович назначен начальником генерального штаба Вооруженных сил Кыргызской Республики», — говорится в сообщении в пятницу.

Напомним, 4 октября в Кыргызстане прошли парламентские выборы, результаты которых подавляющее число участвовавших партий признали несправедливыми – уже 5 октября несогласные с результатами плебисцита вышли на бессрочный митинг. Протестующие попытались взять штурмом Белый дом, митинг быстро перерос в силовое противостояние несогласных с правоохранителями. Так, стало известно о том, что ранены депутат парламента Жанар Акаев, а также несколько силовиков. Одного из спецназовцев не дали избить митингующим журналисты, а позже появились кадры перехода спецназа на сторону протестующих.

В ночь на 6 октября протестующие освободили из СИЗО государственного комитета национальной безопасности бывшего президента КР Алмазбека Атамбаева. Кроме того, на свободу вышел ряд политиков.

6 октября итоги выборов в Кыргызстане были отменены генеральной прокуратурой, ситуация в Бишкеке стабилизировалась, а ключевые посты в силовых структурах заняли представители оппозиции. Недействительными признал результаты выборов и Центризбирком.

Также появились сообщения о возможном бегстве части чиновников Кыргызстана в Казахстан.

После событий ночи на 6 октября президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил о попытке «некоторых политических сил» захватить власть в стране, а гражданский союз «За реформы и результат» призвал провести досрочные президентские выборы. Позже – 7 октября он выступил с новым обращением, в котором заявил, что Кыргызстан переживает самый тяжелый период.

В Акорде «все происходящее в Кыргызстане» назвали «внутренним делом этой страны», однако 8 октября министерство иностранных дел Казахстана выразило озабоченность угрозами в адрес казахстанцев в Кыргызстане.

В Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) считают внутренним делом Кыргызстана события в стране.

8 октября президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков выразил готовность уйти в отставку при выполнении ряда условий, сообщает пресс-служба сайта главы Кыргызской Республики.

9 октября президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков отправил правительство в отставку.