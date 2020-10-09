В РК разработан отдельный клинический протокол ведения беременных с COVID-19

Алматы. 9 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане разработан отдельный клинический протокол ведения беременных с COVID-19, заявила председатель правления АО «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии» Динара Мирзахметова.

«Во многих странах нет протокола для ведения беременных, у них есть просто клинические рекомендации. А у нас отдельный клинический протокол, где отмечены особенности лабораторной диагностики, особенности интерпретации анализов беременных, особенности ведения беременных: какие необходимы инструментально-лабораторные методы и обследования во время беременности, методы родоразрешения, при каких сроках и при каких состояниях. И у нас есть рекомендации по особенностям реанимации и антикоагулянтной терапии, потому что сам патогенез коронавирусной инфекции связан с сосудистым фактором», — ответила Мирзахметова на запрос МИА «КазТАГ» в пятницу.

По ее словам, клинический протокол в целом, сильно не отличается от других протоколов других стран потому, что строится чисто на доказательной базе. Однако есть особенности ведения беременных.

«Мы используем только факты уровня «А» и «В» доказательности. Так как этот протокол связан с беременностью, а все, что связанно с беременностью должно быть особенным, мы используем данные, которые основаны на больших рандомизированных клинических исследованиях.

Протокол, по ее данным, разработан и сейчас находится на утверждении в РЦРЗ, поэтому специалисты пока пользуются общим протоколом.

Есть еще один момент по грудному вскармливанию, который вызывал много вопросов, но мы ввели пункт, что при отсутствии медицинских противопоказаний со стороны матери и новорожденного, и наличие информированного согласия со стороны мамы, она может кормить ребенка грудью, отметила глава центра.

«Как практикующий акушер-гинеколог я могу отметить, что если брать общие протоколы разных стран, то в этиотропной терапии есть разница, потому что у нас есть свои противовирусные препараты, которые утверждены в общем клиническом протоколе. Но противовирусные препараты запрещены во время беременности, за исключением лишь некоторых. Да и то, они разрешаются лишь в том случае, если риск применения этих препаратов не превышает риск развития осложнений в результате коронавирусной инфекции», — добавила Мирзахметова.