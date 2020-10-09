Вопрос пенсионного возраста не решается в одночасье – Нурымбетов

Нур-Султан. 9 октября. КазТАГ – Вопрос пенсионного возраста не решается в одночасье, заявил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов.

«По словам министра, в любой стране решение вопросов снижения или повышения возраста выхода на пенсию не решается в одночасье. Оно всегда должно базироваться на исследованиях, долгосрочных прогнозах, с учетом экономических, демографических факторов, вопросов соотношения работающего населения и пенсионеров. Учитывается также динамика старения населения», – говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой правительства, в пятницу.

По словам Нурымбетова, в Казахстане действует трехуровневая пенсионная система – то есть, размеры пенсий привязаны к трудовому стажу. Это пенсия по возрасту, базовые пенсионные выплаты из госбюджета и накопительные пенсии. В любом из видов размеры пенсии привязаны к трудовому стажу, то есть тем больше трудовой стаж, чем выше размер пенсии. Нужно учитывать и ситуацию на рынке труда и динамику старения населения.

«К примеру, если 10 лет назад у нас соотношение пенсионеров к работающему населению составляло 20%, то есть пять работающих на одного пенсионера, то сейчас этот показатель перевалил 30%. С другой стороны, старение населения касается и нашей страны, нас по статистике численность и доля граждан старше 65 лет превысило 7% порог — если пять лет назад было 6,8%, то сейчас 7,7%. Такая тенденция во всем мире: в США 16-17%, в Европе более 20%, в России 15,5%, то есть все эти моменты учитываются и с другими странами. Сейчас в мире все страны наоборот идут на повышение пенсионного возраста. поэтому учитывая все эти факторы и все показатели которые я сказал, на сегодня в Казахстане вопрос снижения пенсионного возраста не рассматривается», — объяснил Нурымбетов.

Напомним, депутат мажилиса Айкын Конуров предложил снизить пенсионный возраст в Казахстане.