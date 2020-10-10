Кабмин РК реорганизовал институт метрологии и институт стандартизации и сертификации

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Нур-Султан. 10 октября. КазТАГ – Правительство Казахстана реорганизовало Казахстанский институт метрологии и Казахстанский институт стандартизации и сертификации, передает корреспондент агентства.

«Реорганизовать в установленном законодательством порядке РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и сертификации (КазИнСт)» комитета технического регулирования и метрологии (КТРМ) министерства торговли и интеграции Республики Казахстан (МТИ РК) и РГП на ПХВ «Казахстанский институт метрологии (КазИнМетр)» КТРМ МТИ РК путем их слияния в РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» КТРМ МТИ РК», — говорится в постановлении правительства.

Образованный в результате реорганизации Казахстанский институт стандартизации и метрологии отныне является государственным научным метрологическим центром, основным предметом деятельности которого является осуществление производственно-хозяйственной деятельности в области технического регулирования, обеспечения единства измерений и сфере стандартизации.

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