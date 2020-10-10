Названы планируемые с 2021 года в РК предельные суммы снятия наличных с бизнес-счетов

Нур-Султан. 10 октября. КазТАГ – Названы планируемые с 2021 года в Казахстане предельные суммы снятия наличных с бизнес-счетов, передает корреспондент агентства.

«Утвердить следующие предельные размеры сумм снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов в течение календарного месяца: 1) Т20 млн –для субъектов малого предпринимательства; 2) Т120 млн – для субъектов среднего предпринимательства; 3) Т150 млн – для субъектов крупного предпринимательства», — говорится в совместном проекте постановления Национального банка и приказа министерства национальной экономики Казахстана.

При этом, планируется, что указанные ограничения не будут распространяться на: 1) субъектов микропредпринимательства; 2) субъектов предпринимательства, осуществляющих закуп сельскохозяйственной продовольственной продукции, продукции аквакультуры (рыболовства); 3) субъекты предпринимательства, осуществляющих розничную торговлю продуктами питания, напитками, а также фармацевтическими, медицинскими и ортопедическими товарами, с определенными видами экономической деятельности; 4) банки второго уровня и Национального оператора почты при снятии ими наличных денег с корреспондентских счетов, открытых в Национальном банке, и юридические лица, осуществляющие деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального банка на обменные операции с наличной иностранной валютой.

«Настоящие совместные постановление и приказ вводятся в действие с 1 января 2021 года», — сказано в документе.