Право на выбор: киргизский бунт, жизнь после праймериз и Кодекс о здоровье 12.10.2020 14:30 Евгения САЗОНОВА Общество 127 0 Что обсуждают казахстанские лидеры мнений в социальной сети Facebook. Выпуск 12 Похожие материалы: Праймериз как способ самооживления «Нур Отан» Не более чем пиар-акцией назвал прошедшие праймериз партии Nur Otan политолог Новый Кодекс — оружие Минздрава в противостоянии с народом? Итоги выборов отменили после протестов в Кыргызстане, ситуация в Бишкеке стабилизировалась Журналист после обыска совершила акт самосожжения у здания МВД в России