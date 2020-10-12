Проверки МСБ проводятся по требованию прокуратуры или по заявлениям граждан – МЧС РК

Нур-Султан. 12 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане проверки противопожарную безопасность объектов МСБ сейчас проводятся по требованию прокуратуры или по заявлениям граждан, заявил министр по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РК Юрий Ильин.

«Наши проверки МСБ осуществляются по особому порядку: по требованию прокуратуры или по жалобам и заявлениям от наших граждан. Любое поступающие заявление мы регистрируем в прокуратуре и выходим на проверку объекта», — ответил Ильин на вопрос на онлайн-брифинге о мерах по обеспечению пожарной безопасности в понедельник.

По его словам, МЧС на сегодня не проверяет большинство объектов МСБ из-за введенного трехлетнего моратория.

«Нам подконтрольны более 14 тыс. таких объектов, поэтому здесь ответственность возлагается непосредственно на сами субъекты МСБ, которые должны обеспечивать противопожарную безопасность», — добавил глава МЧС.