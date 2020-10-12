Рахмон на выборах президента Таджикистана получил более 90% голосов избирателей

Алматы. 12 октября. КазТАГ – Эмомали Рахмон на выборах президента Таджикистана получил 90,92% голосов избирателей, сообщает ТАСС.

«Эмомали Рахмон на президентских выборах в Таджикистане получил 90,92% (голосов — КазТАГ)», — сообщил председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана Бахтиер Худоерзода на брифинге в понедельник.

По данным Центризбиркома, явка на выборах составила 85,39%.

«В ходе выборов президента Таджикистана не поступило ни одной жалобы», — сообщил глава центризбиркома.

По предварительным итогам выборов президента Таджикистана, четыре кандидата из пяти набрали менее 8%. По данным главы Центризбиркома, Рустам Латифзода от Аграрной партии получил 3,03%, Абдухалим Гаффорзода от Социалистической партии — 1,49%, Рустам Рахматзода от Партии экономических реформ — 2,19% и Миродж Абдуллоев от Коммунистической партии — 1,17%.

11 октября в Таджикистане состоялись выборы президента страны. Победителем станет кандидат, набравший более 50% голосов.