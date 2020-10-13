Эпизоотия птичьего гриппа полностью прекратится в РК в течение месяца – Союз птицеводов

Нур-Султан. 13 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Эпизоотия птичьего гриппа полностью прекратится в Казахстане в течение месяца, считает президент ОЮФЛ «Союз птицеводов Казахстана» Руслан Шарипов.

«Вы сами знаете, сейчас ночью минусовая температура, а при высокой температуре и когда снег пойдет, вирус погибает. При кипячении от 40 до 70 градусов тоже вирус погибает. Поэтому я думаю, что в течение где-то месяца, наверное, полностью прекратится», — сказал Шарипов на брифинге во вторник.

По его словам, падеж птиц от птичьего гриппа составил 0,9% от общего поголовья в 46 млн. По словам Шарипова, в бройлерном хозяйстве птичий грипп зафиксирован не был, заболевание распространилось, в основном, среди кур-несушек.

Напомним, 13 сентября МИА КазТАГ сообщало, что случаи падежа домашней птицы зафиксированы в ряде населенных пунктов Северо-Казахстанской области. Казахстан уведомил Всемирную организацию здравоохранения животных (МЭБ) о ситуации. В министерстве сельского хозяйства пообещали компенсировать потери от птичьего гриппа в СКО, а также выдвинули версию, что птичий грипп в регион могли занести дикие перелетные птицы.

21 сентября в МСХ заявили, что падеж птицы зафиксирован уже в пяти областях Казахстана.

1 октября минсельхоз заявил о прекращении падежа птицы в Туркестанской, Жамбылской, Актюбинской, Карагандинской областях и Шымкенте, а также о снижении падежа в Северо-Казахстанской, Павлодарской и Костанайской областях. Также в МСХ сообщили, что в регионы направлено 7,7 млн бесплатных доз вакцины от птичьего гриппа, заверив, что продукция казахстанских птицефабрик безопасна для употребления.