Johnson & Johnson остановила испытания вакцины от COVID-19 из-за заболевания добровольца

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Алматы. 13 октября. КазТАГ Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины от коронавируса из-за неизвестного заболевания добровольца, сообщает австралийское издание ABC.

«Johnson & Johnson заявила, что временно приостановила клинические испытания потенциальной вакцины от COVID-19 из-за необъяснимого заболевания, развившегося у участника исследования. Компания сообщила, что в настоящее время болезнь участника пытается определить независимая комиссия по мониторингу данных и безопасности, а также врачи-клиницисты и специалисты по безопасности», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в сентябре с аналогичной проблемой столкнулась компания AstraZeneca, которая также была вынуждена приостановить испытания вакцины из-за неизвестного заболевания, развившегося у участника исследования. Испытания вакцины были возобновлены в Великобритании, Бразилии, Южной Африке и Индии, а в США они все еще приостановлены.

По мнению профессора-инфекицониста Медицинской школы Университета Вандербильта Уильяма Шаффнера, заболевание участника исследований, должно быть, достаточно серьезное.

«Это должно быть серьезное неблагоприятное состояние. Если бы это было что-то вроде рака простаты, диабета или сердечного приступа, они бы не остановили испытания вакцины», — сказал он.

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В Johnson & Johnson отказалась сообщить подробности заболевания испытуемого из соображений конфиденциальности, однако заявили, что пока не знают, получил ли он вакцину или плацебо.

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