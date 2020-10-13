Почти 60 школьников заразились с начала учебного года коронавирусом в ВКО

13 октября. Усть-Каменогорск. КазТАГ – Почти 60 школьников заразились с начала учебного года коронавирусом в Восточно-Казахстанской области, передает КазТАГ.

«По последним данным, на 11 октября коронавирус подтвержден у 58 учащихся, из них 34 заразившихся школьника ходили в дежурные классы, еще 24 обучались дистанционно. Больше всего заболевших школьников насчитывается в городах Риддере и Алтае – по 11 человек», — сообщили во вторник в департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг ВКО.

Причем, в обоих городах большая часть больных детей обучалась очно. Так, в Риддере из 11 школьников 10 ходили в школу, а в Алтае – девять детей из 11 соответственно.

В Усть-Каменогорске коронавирус подтвержден у восьми школьников, причем шестеро из них обучались дистанционно, в Семее заболели семеро учеников, из них только один учился дистанционно. В городе Курчатове оба заболевших школьника обучались очно.

«Если взять районы, то наибольшее количество заболевших детей – в Глубоковском, здесь коронавирус подтвержден у 10 школьников, в Кокпектинском – 10, в Шемонаихинском – два, в Курчумском и Катон-Карагайском – по одному. Большая часть заболевших обучалась очно», — уточнили в пресс-службе.