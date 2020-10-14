Алматы. 14 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Директор алматинского морга помещен в СИЗО по делу о коррупции, передает корреспондент агентства.

«Директор городского патологоанатомического бюро подозревается в получении взятки от предпринимателя в размере Т14 млн за подписание актов приемки по поставке медицинского оборудования в строящемся городском патологоанатомическом бюро», — сообщили агентству КазТАГ в городской прокуратуре в среду.

При этом в горпрокуратуре отметили, что директор морга был задержан антикоррупционной службой при содействии надзорного органа. В настоящее время подозреваемый находится в следственном изоляторе.

На официальном сайте бюро в качестве директора указан Алибеков Бахытжан Джаныбекович.