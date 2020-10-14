Доходы семей от азартных игр планируют учитывать при назначении жилищной помощи в РК

Нур-Султан. 14 октября. КазТАГ – Доходы семей от азартных игр планируют учитывать при назначении жилищной помощи в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«В порядке исчисления совокупного дохода семьи (гражданина Республики Казахстан), претендующей на получение жилищной помощи (…): подпункт 10) пункта 4 изложить в следующей редакции: «10) доходы в виде выигрышей в натуральном и (или) денежном выражении, полученных на конкурсах, соревнованиях (олимпиадах), фестивалях, по лотереям, розыгрышам, включая по вкладам и долговым ценным бумагам, азартным играм и пари», — говорится в проекте приказа министерства индустрии и инфраструктурного развития.

В действующем сейчас порядке исчисления совокупного дохода слова «азартным играм и пари» отсутствуют.