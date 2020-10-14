«Кололи лед и топили снег» – депутат просит обеспечить водой жителей Акмолинской области

Нур-Султан. 14 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Обеспечить питьевой водой жителей Коргалжынского района Акмолинской области просит депутат мажилиса Жамбыл Ахметбеков.

«В мажилис парламента Республики Казахстан поступило коллективное письмо совета старейшин и жителей села Шалкар Кызылсайского сельского округа Коргалжынского района Акмолинской области за подписью 51 человека. Люди просят только об одном – это питьевая вода. Для этого важного вопроса выделены миллиарды государственных средств в рамках государственной программы Акбулак. К сожалению, несмотря на то, что государство выделило столько миллиардов денег для обеспечения питьевой водой, мы до сих пор не можем полностью достичь обеспечения питьевой водой», — сказал Ахметбеков, оглашая депутатский запрос в среду.

При этом он отметил, что построенный в 2010 году водопровод проработал всего четыре года.

«В 2014 году подтвержден износ водопроводных магистралей протяженностью 29,5 км, построенных 1970 году по направлению Коргалжын-Шалкар. В связи с этим с 2015 года питьевая вода в село подвозится автотранспортом. Внутренний водопровод села Шалкар был построен в 2010 году и эксплуатировался до 2014 года. На сегодняшний день из-за оставления без присмотра находится в неудовлетворительном состоянии. Во время осенних осадков во время зимних метелей, когда дорогу заметает, возникает много трудностей с обеспечением жители села питьевой водой. В прошлом году в январе во время снежного бурана автомобильная дорога была закрыта около полумесяца. Население Коргалжына для питья было вынуждено колоть лед и топить снег», — сообщил депутат.

При этом Ахметбеков попросил премьер-министра РК Аскара Мамина выделить из бюджета средства для обеспечения жителей села питьевой водой.

«Данная ситуация осталась без изменений и, к большому сожалению, это становится привычным делом. Ситуация очень сложная. По имеющимся у нас уточненным данным, в этих селах проживает более 6 тыс. человек, около 5 тыс. крупного рогатого скота, 3 тыс. голов лошадей 6 тыс. овец и коз и около 15 тыс. домашних птиц. Учитывая социальную значимость этих вопросов, просим рассмотреть возможность выделения из республиканского бюджета необходимых средств для обеспечения данного населенного.