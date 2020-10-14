«Много Назарбаева не бывает?». «Нотки «токаевской весны» так и остались мимолетным запахом». «Кому нефть? Минэнерго распродаст казахстанские месторождения на аукционе». «Есть ли в Казахстане предпосылки для «кыргызского сценария»?»

Сетевой Казахстан 14 октября 2020г.

KAZPRAVDA . KZ . Касым-Жомарт ТОКАЕВ – «Стабильный Кыргызстан важен для Казахстана как стратегический партнер и союзник» — Президент С. Жээнбеков является легитимным главой государства, поэтому поддерживаю его действия по прекращению конфликта и нормализации ситуации в стране. Приветствую постепенное возвращение ситуации в Братском Кыргызстане в конституционное поле, к чему наша страна призывала все политические силы с самого начала их противостояния.

AZATTYQ . ORG . «Много Назарбаева не бывает? Зачем в Нур-Султане построили еще один музей первого президента» — В столице Казахстана открыли музей, посвященный Нурсултану НАЗАРБАЕВУ – первому президенту страны, после официальной отставки по-прежнему возглавляющему совет безопасности и партию власти. Музей площадью 40 тысяч квадратных метров построили рядом с библиотекой первого президента, которую так же называют Назарбаев центром. Азаттык выяснял, в чем смысл очередного здания с именем Назарбаева в столице, носящей его же имя.

CAMONITOR . KZ . «Что ждет НСОД: похороны или сохранение в режиме декорации? Взгляд со стороны» — Мы продолжаем разговор о дальнейшей судьбе Национального совета общественного доверия, но если ранее свои мнения и оценки высказали его члены, то сегодня слово держат эксперты, следящие за деятельностью этого консультативно-совещательного органа со стороны. Они рассуждают о том, какая участь уготована НСОД, и стоит ли в дальнейшем делать на него ставку как на эффективную площадку для диалога между властью и обществом?.. Тогжан КОЖАЛИЕВА, инициатор создания партии HAQ: «Нотки «токаевской весны» так и остались мимолетным запахом». Исатай УТЕПОВ, общественное объединение «Абырой»: «НСОД – это как потешные войска времен Петра Первого».

«Есть ли в Казахстане предпосылки для «кыргызского сценария»?» — Петр СВОИК — В принципе, он более чем возможен. Талгат ИСМАГАМБЕТОВ — Кыргызский вариант у нас невозможен по ряду причин. Марат ШИБУТОВ — Сразу скажу: разговоры про схожесть — это полная ерунда. У казахов были собственное ханство и элита, что в любом случае говорит о привычке к большей централизации власти и о другой политической культуре.

IA — CENTR . RU . Андрей ЧЕБОТАРЕВ – «Ответ на версию о «перевороте» или «страсти по праймериз»» — Вышедшее недавно в газете «DAT – Общественная позиция» интервью с политологом Дастаном КАДЫРЖАНОВЫМ «Будет разыгран сценарий «возвышения Байбека на лидерство»» привлекло внимание общественности довольно неординарными оценками и прогнозами… В общем, пока ясно то, что партия «Nur Otan» праймериз провела. Причем они стали для нее своеобразной репетицией к предстоящим выборам. В ходе процедуры были отработаны различные методы управления и контроля и предвыборные технологии (публикация проектов предвыборных программ, дебаты между кандидатами и т.д.).

EHONEWS . KZ . «Айнур Курманов: нами развернута международная кампания за закрытие американских военно-биологических объектов в Казахстане и Узбекистане» — Более сорока коммунистических и рабочих партий, входящих в международное объединение «Солиднет» подписали заявление с требованием закрытия американских военно-биологических лабораторий в бывших советских республиках и во всем мире, которое было подготовлено по инициативе Социалистического движения Казахстана и Единой коммунистической партии Грузии. В своем воззвании коммунисты также коснулись Казахстана и Узбекистана, где также давно действуют американские военные биологи, а целые НИИ работают по программам Пентагона. Сопредседатель Социалистического движения Казахстана Айнур КУРМАНОВ согласился ответить на вопросы «Эха Казахстана» и прокомментировал это заявление.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Кому нефть? Минэнерго распродаст казахстанские месторождения на аукционе» — С сентября этого года право на добычу нефти будут продавать через Интернет. Благодаря коронавирусу торги перевели в электронный формат. Под конец года с молотка уйдут сразу 10 месторождений нефти. Точнее, земля останется у государства, а все, что под ней – утечет в руки бизнесменов. Своим мнением о продаже нефтяных запасов с корреспондентом поделились аналитики нефтегазовой отрасли Олег ЕГОРОВ и Сергей СМИРНОВ.

INFORMBURO . KZ . «Захват земли, руины, наркобизнес. Что происходит в природных нацпарках близ Алматы» — Иле-Алатауский государственный национальный природный парк (ГНПП), расположенный близ Алматы, уже несколько месяцев находится под пристальным вниманием общественности. В начале июня стало известно, что нацпарк отдал 35 гектаров земли особо охраняемой природной зоны частному предпринимателю на 49 лет для развития экотуризма. Кроме того, в СМИ и соцсетях то и дело появляются материалы о незаконно переданных земельных участках нацпарка в частное пользование и самовольной застройке. А в августе сотрудники КНБ заявили о ликвидации крупнейшей в истории страны нарколаборатории, владельцы которой приобрели коттедж в Иле-Алатауском нацпарке и наладили там производство синтетического наркотика.

TIME . KZ . «У самого синего моря» — Жители Актау возмущены стремительной застройкой побережья Каспия высотными зданиями. С начала этого года активизировалась стройка в трех микрорайонах. За полгода здесь выросли десятки многоэтажек. Еще больше появилось огороженных участков, на которых началось строительство.

«Памятник обещаниям» — «Почему бывшее трамвайное депо в Алматы превратилось в бельмо на глазу?» — В воскресенье алматинка Алия ИСАБЕКОВА написала в Фейсбуке, что кадастровое целевое назначение участка, на котором расположено бывшее трамвайное депо (информация эта есть в открытом доступе), обозначено как строительство гостиничного комплекса. Речь идет о достаточно большой территории в квадрате улиц Гоголя — Байтурсынова — Айтеке би — Масанчи площадью больше трех гектаров.

«Всё включено» — Оперативники департамента экономических расследований Алматы избили задержанного, а потом заботливо арендовали ему квартиру, чтобы он мог привести себя в порядок перед допросом.

CARAVAN . KZ . «Благодаря нашему законодательству сотрудники уголовного розыска ходят по острию ножа» — Опер – это не удостоверение в кармане, а ум, творчество, интуиция, артистический подход к решению задачи, – признавался много лет назад на правах анонимности один из лучших оперативных сотрудников Алматинского угрозыска. – Когда говорят “полиция круто хлопнула” – это, как правило, самое обычное задержание, а высший класс – когда даже сам задержанный не подозревает, что в отношении него проводятся какие-то мероприятия, а окружающие его люди продолжают жить обычной жизнью. Я считаю, что в уголовном розыске работают самые преданные и самые лучшие работники правоохранительных органов. Элита, одним словом.

KURSIV . KZ . «Силовиков будут сажать за провокации» — Уголовный кодекс дополнен статьей 412-1, которая предусматривает ответственность за провокацию преступления сотрудниками правоохранительных и специальных государственных органов, в том числе лицами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность или досудебное расследование. Теперь за склонение к совершению преступления путем уговора, дачи советов, введения в заблуждение или любым другим способом прокуроры и следователи могут лишиться свободы на 10 лет.

EXCLUSIVE . KZ . «Казахстан: успешно победил чуму, но бессилен против короновируса» — Старейший алматинский врач-гигиенист Юрий АНОХИН — В Казахстане 5 природных очагов чумы и более 70 зоонозных, особо опасных инфекций (конго-крымская геморрагическая лихорадка, сибирская язва, туляремия, бруцеллёз, туберкулёз и прочие). Они все гораздо опаснее коронавирусной инфекции… Деградация казахстанской санитарно-эпидемиологической службы началась 30 лет назад, когда мы вдруг решили перенять опыт западных стран, где до сих пор не знают, что это такое — санитарная защита границ. Но бездумно брать на вооружение чужой опыт нельзя, мы – не они. Уничтожение санитарно-эпидемиологической службы при нашей инфекционной специфике я лично считаю преступлением перед собственным народом.

LITER . KZ . «Почему инвалида без руки признали годным к работе руками, рассказали в Минтруда» — В ответ на запрос редакции Комитет труда, социальной защиты и миграции Минтруда РК в лице председателя Ербола НУРГАЛИЕВА подчеркнул, что по закону инвалиды вне зависимости от категории группы инвалидности имеют право работать, если им не противопоказан вид трудовой деятельности. Для этого должно быть медицинское заключение специалистов организаций здравоохранения. Это был ответ на вопрос, почему инвалиду без руки присвоили бессрочную третью группу инвалидности, которая приравнена к рабочей группе. А на вопрос о том, по каким критериям МСЭ присваивает группу инвалидности, редакции ответили, что проводится комплексная оценка состояния организма и степени ограничения жизнедеятельности.

EXPRESS — K . KZ . «Можно ли заразиться коронавирусом через наличные деньги?» — В Национальном банке РК сообщили, что, перед тем как выпустить банкноты в повторное обращение, как правило, их хранят в банковской упаковке не менее 14 суток. И лишь после этого специалисты приступают к подсчету и сортировке. Также сообщается, что с учетом различных версий о жизни вируса на купюрах до перерасчета вся наличность хранится без вскрытия в течение 45 дней.

TENGRINEWS . KZ . ««Почувствовать родину». Как алматинец открыл казахское радио в Нью-Йорке» — Алматинец, который переехал в Нью-Йорк, открыл казахское радио. На волне будут крутиться песни отечественных артистов и звучать новости о Казахстане. Наш соотечественник рассказал о том, как ему это удалось и почему идея оказалась востребованной в Америке. Данияр КОЖАН более трех лет живет в США. Здесь он работает PR-менеджером в юридической компании. Идея открыть казахское радио появилась во многом потому, что путь от дома до офиса занимает много времени, делится он.

***

© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.