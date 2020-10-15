Открытие школ не влияет на рост количества заболевших COVID-19

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Алматы. 15 октября. КазТАГ – Между открытием школ и ростом количества заболевших коронавирусом не существует никакой связи, считают во Всемирном экономическом форуме.

«Обеспечение безопасного открытия школ в настоящее время является приоритетом даже в странах, которые переживают вторую волну инфекции COVID-19, причем во многих из них количество зараженных выше, чем во время первой волны. Однако, вопреки распространенному мнению, нет никакой связи между открытием школ и ростом количества заболевших коронавирусом», — говорится в статье, опубликованной на официальном сайте ВЭФ.

При этом отмечается, что с начала пандемии было пропущено уже 272 млрд учебных дней.

«К 31 марта, через 20 дней после того, как ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией, 96% из 191 страны, по которым были доступны данные, полностью или частично закрыли школы. 125 стран к настоящему времени вновь открыли школы, по крайней мере частично. За шесть месяцев закрытие школ коснулось более миллиарда учащихся; 272 млрд учебных дней были полностью или частично потеряны. По прогнозам Insights for Education это число достигнет 300 млрд к концу года», — отмечается в сообщении.

По информации ВЭФ, почти половина из 1,6 млрд учащихся начальных и средних школ не вернутся в школу в 2020 году, подавляющее большинство из них (84%) — в странах с низким и средним уровнем доходов, где технологии дистанционного обучения не охватывают всех детей.

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При этом отмечается, что данная ситуация очень усиливает неравенство, особенно это касается девочек, детей дошкольного возраста и учащихся с особыми потребностями.

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