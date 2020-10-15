Проклятье Нобелевской премии

Два американца неожиданно стали победителями «нобелевского аукциона»

На днях объявлены имена лауреатов Нобелевской премии по экономике за 2020 год. Никакой сенсации не случилось. Одна из престижных премий традиционно, в который раз, отправится за океан.

Так и хочется спросить: «А очередь из номинантов там еще очень длинная?». Уже почти никто не сомневается в том, что экономическая наука приказала жить во всем мире, везде, кроме американских университетов. Снова и снова там будут искать по углам в каком-нибудь Стэнфордском университете преподавателей: «Хочешь, номинируем на нобелевку?».

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Пол Милгром и Роберт Уилсон. (Фото: theworldnews.net)

Мировые СМИ радостно сообщили, что лауреатами Нобелевской премии по экономике стали граждане США, 72-летний Пол Милгром и 83-летний Роберт Уилсон. Первый в свое время получил степень доктора наук (PhD) в Стэнфордском университете и сейчас является профессором гуманитарных и естественных наук факультета экономики в альма-матер. Второй — выпускник Гарвардского университета, давно уже на заслуженном отдыхе, однако имеет статус почетного профессора менеджмента в Стэнфордской школе бизнеса. Первый – ученик второго. Этот тандем, по сообщению Шведской королевской академии наук, удостоен награды за «усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов». Жаль, конечно, что не они изобрели аукционы, а так все по справедливости, как считают многочисленные комментаторы неординарного решения Академии.

Комментарии комплементарны. Дескать, именно наши герои не только изучали природу многочисленных форм аукционов, но и пытались разобраться, как участникам торгов избежать «проклятья победителя». А это уже очень интересно.

«Роберт Уилсон в серии классических работ 1960–1970-х годов описал стратегию оптимальной ставки для аукциона первой цены (закрытого аукциона, где объект достается участнику, предложившему самую высокую цену). Он показал, что участники предлагают более низкую цену, чем их наилучшая оценка стоимости объекта, чтобы избежать «проклятья победителя» — ситуации, при которой победитель торгов переоценивает стоимость объекта и терпит убытки», — пишет РБК.

Десятилетие спустя к этой тематике подключился Пол Милгром. Он опубликовал несколько научных работ, в которых проанализировал, как различные форматы аукционов влияют на проблему «проклятья победителя». Общеизвестно, что в английском аукционе организатор начинает с низкой цены и повышает ее шаг за шагом, а в голландском аукционе наоборот — начинает с высокой цены и идет на понижение, пока кто-либо не согласится купить объект. Так вот, профессор доказал, что проблема «проклятья победителя» острее стоит для голландского аукциона, поэтому финальная цена в этом формате оказывается ниже, чем при английском аукционе.

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В общем, весь мир обязан этим двум американцам тем, что телекоммуникационные операторы могут проводить современные аукционы по продаже радиочастот, аукционы по размещению государственных облигаций, а Евросоюз — продавать квоты на выбросы парниковых газов.

«Научные изыскания Милгрома и Уилсона не только помогают правительствам и регуляторам продавать объекты по более высокой цене, а участникам торгов — покупать по более низкой. Их труды способствуют эффективности аукционов, когда объект достается участнику, который наилучшим образом справится с управлением приобретенным объектом», — отмечается в материалах Нобелевского комитета.

Если углубляться в теорию аукционов, действительно, становится интересно, как его участники ведут себя, какой именно информацией о предмете торгов располагают и как ведут себя, чтобы не переплатить лишнего.

Однако эта теория аукционов, хоть и вплотную соприкасается с практикой, имеет большие «белые пятна», и организаторы понятия не имеют, как противостоять, например, коррупции, сговорам, недобросовестным участникам.

Еще большую проблему представляют собой такой вид аукциона, как госзакупки. Как правило, в госзакупках выигрывает тот, кто дает наименьшую цену. А это, как известно, представляет для заказчиков большую проблему, поскольку страдает качество. С другой стороны, все чаще в Казахстане практикуется метод покупки «из одного источника», когда весь госзаказ отдается исполнителю фактически без конкурсных процедур (может, и нашим Нобелевскую премию присудить?).

Так что, несмотря на наличие теории, за которую будет вручена Нобелевская премия, есть бесконечное множество вариаций отклонений, с которыми борьба бессмысленна, если она вообще возможна.

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Подход Шведской королевской академии наук к присуждению Нобелевской премии по разным направлениям упрощается с каждым годом. Не многие эксперты берутся критиковать его, поскольку Академия – сама себе хозяин, и во внешних советах, как поступать и чем руководствоваться при определении лауреатов, не нуждается.

Так, в этом году Нобелевскую премию мира присудили Всемирной продовольственной программе — это гуманитарная организация ООН, обеспечивающая питанием голодающих по всему миру. Если так дело пойдет и дальше, то успех не за горами и у создателей многих IT-программ, которые на практике сделали прорыв в технологиях, и у многих международных финансовых институтов, которые также выполняют важную миссию в деле преобразования экономик различных стран. А там, если закончатся претенденты на Нобелевку в Стэнфорде и Гарварде, можно завязывать с премией вообще…

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