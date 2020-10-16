Бюджетный кредит в Т20 млрд хотят выдать для финансирования АО «Пассажирские перевозки»

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Нур-Султан. 16 октября. КазТАГ – Кредит в Т20 млрд хотят выдать из государственного бюджета для финансирования АО «Пассажирские перевозки» передает корреспондент агентства.

«Утвердить прилагаемые основные условия бюджетного кредитования АО «Национальный управляющий холдинг (НУХ) «Байтерек» с последующим кредитованием АО «Банк Развития Казахстана» (БРК) для финансирования обновления парка пассажирских вагонов через АО «Фонд развития промышленности» (ФРП)», — говорится в проекте постановления правительства.

Согласно прилагаемому документу, кредит предоставляется в сумме Т20 млрд по бюджетной программе 219 «Кредитование АО «НУХ «Байтерек» с последующим кредитованием БРК для финансирования обновления парка пассажирских вагонов через ФРП».

«Кредит предоставляется заемщику в тенге на условиях срочности, платности и возвратности сроком на 20 лет по ставке вознаграждения, равной 0,05% годовых. Выделение кредита из республиканского бюджета осуществляется путем единовременного перечисления всей суммы кредита на счет заемщика. Период освоения составляет два года со дня перечисления кредита на счет заемщика. Выплата начисленного вознаграждения по кредиту осуществляется один раз в год. Погашение основного долга по кредиту осуществляется заемщиком равными долями по истечении льготного периода, который составляет шесть лет. Целью предоставления бюджетного кредита является последующее кредитование заемщиком БРК со ставкой вознаграждения 0,08% годовых для последующего кредитования ФРП со ставкой вознаграждения 0,1 % годовых со сроком на 20 (двадцать) лет для финансирования обновления парка пассажирских вагонов АО «Пассажирские перевозки», — сказано в документе.

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