Меры по борьбе с COVID-19 усилят с 17 октября на госгранице в ЗКО

Нур-Султан. 16 октября. КазТАГ – Меры по борьбе с COVID-19 усилят с 17 октября на государственной границе в Западно-Казахстанской области, передает корреспондент агентства.

«С 17 октября усиливаются меры по предупреждению заболеваний COVID-19 в пунктах пропуска через госграницу в ЗКО», — говорится в официальном сообщении в пятницу.

В частности, международные автомобильные перевозки грузов, следующих транзитом через территорию ЗКО, будут осуществлять без остановок на территории населенных пунктов районов ЗКО и Уральска.

«Граждане Казахстана, пересекающие границу Республики Казахстан и не имеющие на момент прибытия в ЗКО справки о прохождении теста на COVID-19, для лабораторного обследования обязаны проследовать до карантинных стационаров, расположенных по следующим адресам: Caspian Offshore Construction Realty, ЗКО Бурлинский район; оздоровительный лагерь «Шугыла» КГУ «Станция юнных туристов», ЗКО Таскалинский район, п.Таскала, ул.Рыскулбекова, 4А; ГКП на ПХВ «Жанибекская районная больница», ЗКО Жанибекский район, п.Жанибек, ул.Женис, 17А; ГКП на ПХВ «Областной противотуберкулезный диспансер» (Ивушка), ЗКО г.Уральск, ул.Санаторий Ивушка, строение 1», — сказано в сообщении.