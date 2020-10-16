Около 1,5 тыс. прибывших из-за рубежа пассажиров прошли через столичный стационар

Алматы. 16 октября. КазТАГ – Около 1,5 тыс. прибывших из-за рубежа в Нур-Султан пассажиров прошли через карантинный стационар, сообщает пресс-служба столичного акимата.

«За период с 6 октября по сей день карантинный стационар на базе гостиницы Ramada Plaza принял авиапассажиров 64-х рейсов», — рассказал глава горздрава Тимур Муратов в пятницу.

Как уточняется, без справок о прохождении ПЦР-теста в карантинный стационар были госпитализированы 1437 граждан РК. Из них два пассажира оказались бессимптомными носителями коронавирусной инфекции и изолированы на домашний карантин под наблюдением медработников.

«Каждый день, бывает, что и рано утром и поздно ночью, наши специалисты карантинного стационара принимают в сутки более 150 пассажиров без нужных справок. Колоссальная работа проводится по тому, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Никто из нас не желает повторения картины при первой волне коронавируса, поэтому мобильность и профессионализм моих коллег здесь играет большую роль», – отметил Муратов.

Отмечается, что 16 октября принято пять международных рейсов: один – из Германии, один – Египта, два – Турции, один – из Беларуси. Из них со справками о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР – 453, без справок – 120.

Все 120 пассажиров изолированы в карантинном стационаре (гостиница Ramada Plaza), где проведено ПЦР-тестирование.

Ранее сообщалось, что 154 пассажира изолированы в аэропорту Алматы.

Напомним, согласно постановлению главного государственного врача, лица, не являющиеся гражданами РК, при отсутствии справки о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее 72 часов на момент пересечения государственной границы Казахстана, к въезду в город не допускаются. Граждане РК, прибывающие из-за рубежа без справки, с территории аэропорта будут временно помещены на карантин для проведения ПЦР-тестирования и на период ожидания результатов.