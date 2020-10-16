Разбойное нападение на отделение Kaspi.kz произошло в Алматы

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Алматы. 16 октября. КазТАГ – Разбойное нападение на отделение Kaspi.kz произошло в Алматы, сообщает пресс-служба банка.

«15 октября в Алматы двое вооруженных грабителей совершили нападение на отделение Kaspi.kz. Рабочий день заканчивался, клиентов в отделении не было. Неизвестные, угрожая оружием, по предварительным данным забрали около Т2 млн. К счастью, никто из сотрудников не пострадал. Полиция прибыла вскоре после срабатывания тревожной кнопки», — сообщили в пресс-службе банка редакции МИА КазТАГ в пятницу.

В банке подчеркнули, что служба безопасности Kaspi.kz активно сотрудничает с правоохранительными органами.

«Преступники будут найдены и наказаны по закону», — уверены в банке.

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