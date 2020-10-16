Величина прожиточного минимума в Казахстане в сентябре сократилась против августа на 1,1%

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Нур-Султан. 16 октября. КазТАГ – Величина прожиточного минимума (ВПМ) в Казахстане в сентябре составила Т35 671, сообщил комитет по статистике министерства национальной экономики.

«Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в сентябре 2020 г. относительно предыдущего месяца снизилась на 1,1%», — говорится в сообщении МНЭ.

Согласно статданным, в структуре продовольственной корзины доля расходов на приобретение продуктов составила 55%, на приобретение непродовольственных товаров и услуг – 45%.

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