Университет дружбы народов в Шымкенте лишен генеральной лицензии

Шымкент. 17 октября. КазТАГ – Университет дружбы народов имени академика А. Куатбекова в Шымкенте лишен генеральной лицензии, сообщает пресс-служба министерства образования и науки РК.

«Министерство образования и науки РК лишило генеральной лицензии еще один вуз – Университет дружбы народов имени академика А. Куатбекова (Шымкент). Решение было принято после неоднократных проверок в высшем учебном заведении на предмет соблюдения законодательства в сфере образования», — говорится в сообщении в субботу.

Как уточняется, по итогам заседания Специализированного межрайонного административного суда Шымкента принято аналогичное решение, которое вступит в законную силу в течение 10 рабочих дней. За этот период Университет дружбы народов имени академика А. Куатбекова имеет право подать апелляцию как на решение суда, так и министерства.

«Ранее вузу неоднократно предоставлялась возможность в установленный законодательством срок исправить нарушения, выявленные в ходе очередной плановой проверки. Нарушения касались организации учебного процесса, приема абитуриентов, обеспечения вуза учебной, учебно-методической и научной литературой, трудоустройства выпускников», — пишет пресс-служба.

По данным рейтинга НПП РК «Атамекен», образовательные программы вуза только на 17,4% соответствуют ожиданиям работодателей, а 82,6% образовательных программ требуют доработки, поскольку не соответствуют требованиям работодателей

«Мы хотим, чтобы студенты и родители понимали, что такие меры принимаются, в первую очередь, исходя из интересов самих же студентов. После получения диплома у будущих специалистов могут возникнуть проблемы с трудоустройством, если вузы не соответствуют требованиям в сфере образования. Мы предложили открыть школу или колледж на базе инфраструктуры данного вуза, поскольку сегодня имеется возможность получать ежемесячный госзаказ в размере порядка Т500 тыс. на одного обучающегося», – подчеркнула председатель комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Гульзат Кобенова.

Студенты вуза, в основном, обучаются на платной основе по таким направлениям, как «Педагогика и методика начального обучения», «Учет и аудит», «Финансы», «Юриспруденция» и др. Стоимость обучения составляет от Т275 тыс. до Т800 тыс. Отмечается, что студенты могут переводиться в другие вузы, не дожидаясь завершения учебного семестра.

Напомним, закрытие учебных заведений, занимающихся «печатанием дипломов», является одним из пунктов послания президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, озвученного 1 сентября 2020 года. Однако, по словам главы государства, указанная «работа идет трудно из-за сопротивления влиятельных лиц, вовлеченных в прибыльный образовательный бизнес».

Ранее сообщалось, что 60 лицензий отобрали у 25 казахстанских вузов.

Позже Казахская академия транспорта и коммуникаций имени М. Тынышпаева осталась без лицензии.