Алматы. 17 октября. КазТАГ – В Казахстане создали петицию против онлайн-голосования на парламентских выборах, сообщает «Ак Жайык».

«Мы, народ Казахстана, подписывая данную петицию требуем:

1 Запретить на законодательном уровне онлайн (интернет) и смешанное голосование. Прошедший праймериз показал, насколько непрозрачна такая система выборов. Наша система цифровизации не готова к такому виду голосования ни технически, ни законодательно;

2 Конституции РК и в Законе «О выборах» статьи об электронном голосовании не предусматривают систему интернет голосования. Наше законодательство запрещает иной вид голосования, которое не оговорено в нем, и которое нарушает принцип тайну голосования. Поэтому на данных выборах мы требуем проведения лишь очного голосования;

2 Запретить проведение выборов в условиях карантина COVID19;

3 Перенести выборы на постковидный период по примеру других стран (таких 58), как Великобритания, Сербия, Южная Корее, и т.д.;

4 Разрешить проведение независимых exit poll (независимый опрос проголосовавших на выходе из избирательных участков), которые повышают прозрачность итогов голосования;

5 Внести в избирательный бюллетень пункт «Против всех»;

6 Включить в избирательные комиссии представителей общественности для повышения доверия к структурам ЦИК;

7 Сменить руководителя ЦИК так, как глава ЦИК не может быть аффилированным с главой партии, которая участвует в выборах;

8 Разработать и принять до грядущих выборов все выборные нормативно — правовые акты, которые будут фактически, а не формально либерализовывать политическую деятельность и повысят конкурентность в казахстанской политике», — говорится в петиции.

По словам активистки движения «HAQ» Тогжан Кужалиевой, недавно прошедший праймериз правящей партии «Нур Отан» является репетицией будущих онлайн-выборов.

«Если учитывать последнее заявление министерства здравоохранения и о возможном локдауне в январе и феврале, то наверняка нас готовят именно к онлайн-голосованию. В связи с этим мы разработали и выпустили петицию против таких выборов и хотим выразить свое категорическое несогласие», — говорит активистка.

Также она считает, что при онлайн-голосовании нарушается тайна выборов, есть вероятность совершать различные манипуляция и нарушения, например, накрутка голосов, и невозможно проведение независимого наблюдения.

«В мире еще не было прецедента онлайн-голосования. В интернете проводятся референдумы или голосования за какого-то артиста, но онлайн-голосование за партии или выборы в законодательные органы — такого пока нет», — отмечает она.

Поддерживающие петицию считают, что при введении локдауна необходимо перенести выборы в парламент на постковидный период, как это было сделано в Великобритании, Сербии, Южной Корее.

Кроме того, в петиции есть требования проводить независимые exit-poll и дать возможность избирателям проголосовать «Против всех».

Ранее министр здравоохранения РК Алексей ЦОЙ сообщил, что отрабатываются различные варианты проведения выборов в мажилис парламента в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране. И не исключил возможность проведения онлайн-голосования.

Напомним, выборы в мажилис парламента и региональные маслихаты должны пройти в январе-феврале 2021 года.