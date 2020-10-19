Футбольные разочарования, три победы «Барыса» в овертаймах, неудачи капитана «Астаны» на «Джиро», вызов коронавирусу от борцов и трагикомедия со счастливым финалом от «Кайрата»

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Футбол: закономерное поражение

Национальная сборная Казахстана проиграла в очередном матче группового турнира Лиги наций УЕФА команде Беларуси со счетом 0:2. что, по сути, поставило крест на ее амбициях, связанных с повышением в классе. Да, шансы на то, чтобы занять первое место в 4-й группе лиги «С», у нее остаются, но они больше теоретические.

Помимо травмированных Бауыржана Исламхана и Романа Вороговского (главный конструктор атак и один из ведущих «вингеров», в отличие от подавляющего большинства других игроков нашей сборной, выступают в зарубежных чемпионатах), на сей раз в составе отсутствовал и Гафуржан Суюмбаев. Тот самый, который был, пожалуй, лучшим среди казахстанцев в предыдущем поединке с албанцами, – он пропускал матч с белорусами из-за перебора желтых карточек. Напрашивался выход вместо него играющего на этой же позиции Дмитрия Шомко, едва ли не лучшего футболиста страны последнего десятилетия, однако он почему-то не пользуется расположением нынешнего главного тренера Михала Билека.

Выбор чешского специалиста пал на Тимура Досмагамбетова, лишь эпизодически привлекающегося в сборную. И именно с его фланга началась атака, приведшая к первому голу: три белоруса легко разобрались с шестью казахстанцами. А в самом конце матча, когда наша команда, пытаясь сравнять счет, пошла большими силами вперед, последовала быстрая контратака, которую завершил игрок, убежавший с центра поля как раз таки от Досмагамбетова.

На снимке: Тимур Досмагамбетов (справа) в матче с белорусами

Разумеется, не один Тимур виноват в поражении. Да и не только казахстанская команда столкнулась с кадровыми проблемами – белорусы тоже играли без ряда ведущих футболистов. Но при этом хозяева поля выглядели более мотивированными и более жаждущими победы.

В другом матче этой группы литовцы сыграли вничью 0:0 с албанцами. Положение после четырех туров: Беларусь – 7 очков, Албания и Литва – по 5, Казахстан – 4. Менее чем через месяц, 15 ноября, нашим футболистам предстоит матч в Тиране, причем для того, чтобы сохранить хоть какие-то шансы на первое место, им обязательно нужно побеждать. При любом ином исходе их ждет поединок «за выживание», в котором они 18 ноября сойдутся с литовцами на своем стадионе.

Футбол: против лома нет приема

Молодежная сборная Казахстана (U-21) ожидаемо проиграла в гостевом матче с командой Испании. Почти до середины второго тайма она держала свои ворота «сухими», но затем гораздо более высокий класс соперника все же сказался: хозяева поля забили три безответных мяча.

Сместить нашу «молодежку» с четвертой позиции в 6-й отборочной группе могли черногорцы, но они неожиданно проиграли футболистам Фарерских островов. Именно с последними встретятся казахстанцы в своем заключительном матче, который состоится 17 ноября в Алматы. Победа в этой игре сохранит за ними четвертое место, а в борьбе за второе (оно, возможно, даст право на выход в финальный турнир чемпионата Европы) ключевым должен стать поединок израильтян с македонцами.

Турнирное положение: Испания – 22 очка (после 8 матчей), Северная Македония – 14 (8), Израиль – 12 (8), Казахстан – 10 (7), Черногория – 7 (9), Фареры – 6 (8).

Хоккей: три овертайма – три победы

Минувшая неделя сложилась для «Барыс» гораздо более удачно, чем предыдущая – на выезде он выиграл все три матча, причем каждый раз добивался победы в овертайме. Это позволило ему подняться с 11-й строчки турнирной таблицы Восточной конференции на 8-ю, то есть войти в зону «плэй-офф», причем имея несколько игр в запасе.

Сначала казахстанский клуб гостил в столице Башкортостана у местного «Салавата Юлаева». Перед заключительным периодом наша команда проигрывала две шайбы. Но в самом его начале 19-летний нападающий юниорской сборной РК Максим Мусоров открыл счет своим голам в КХЛ, а спустя еще несколько минут Даррен Диц сделал цифры на табло одинаковыми. В самом конце основного времени хозяева льда остались в меньшинстве, и на 25-й секунде овертайма Роман Старченко реализовал численное преимущество – 3:2.

На снимке: Даррен Диц

Спустя два дня «Барыс» встречался в Москве со «Спартаком». Менее чем за полчаса игрового времени команды по два раза поразили ворота друг друга. В составе казахстанской команды отличились Никита Михайлис и Даррен Диц. Вторая половина матча получилась безголевой. Были назначены дополнительные пять минут, из которых соперники провели на льду лишь одну: все тот же Диц за счет индивидуальных действий организовал победное взятие ворот – 3:2. Кстати, для канадца это была уже 8-я заброшенная шайба в нынешнем чемпионате, и он уверенно лидирует в споре лучших снайперов-защитников лиги.

А в пятницу «Барысу» в столице Татарстана противостоял «Ак Барс», один из лидеров Восточной конференции. В течение трех периодов шла довольно вязкая игра с небольшим количеством опасных моментов, и потому неудивительно, что на табло оставались гореть нули. А в начале овертайма свое веское слово сказал Диц. Он, как и в дополнительное время предыдущего матча, отобрал шайбу у соперника, но на сей раз атаковал ворота не сам, а вывел на решающий бросок Романа Старченко – 1:0.

Следующие две игры казахстанский клуб проведет дома – с финским «Йокеритом» и с тем же «Ак Барсом».

Борьба: состоится ли чемпионат мира?

В то время как в большинстве летних олимпийских видов спорта продолжается соревновательная пауза, а в ледовых дисциплинах (фигурное катание, скоростной бег на коньках, шорт-трек) начало нового зимнего сезона 2020/21 ознаменовалось переносами и отменами международных турниров, Объединенный мир борьбы строит смелые планы. Напомним, что это название международная федерация борьбы получила несколько лет назад: была FILA, стала UWW – United World Wrestling.

На минувшей неделе она подтвердила свое намерение провести чемпионат мира в период с 12 по 20 декабря в столице Сербии. Это первенство планировалось на следующий год, но в связи с переносом летней Олимпиады на 2021-й было принято решение организовать его раньше (обычно в високосные годы чемпионаты мира если и проводятся, то только в неолимпийских весовых категориях). На сегодня уже около 70 процентов национальных федераций, включая казахстанскую, заявили о готовности оправить на ЧМ своих спортсменов.

Впрочем, еще далеко не факт, что первенство состоится. Ведь речь идет о сугубо контактном виде спорта, к тому же предполагающем проведение соревнований в закрытых помещениях – а это в условиях второй волны пандемии коронавируса сопряжено с двойным риском. Так что все зависит от того, какой будет эпидемиологическая ситуация в мире к началу зимы.

Велоспорт: все дальше от лидера

Позади уже вторая неделя супермногодневки «Джиро д, Италия». Началась она с того, что из гонки выбыл еще один из претендентов на победу в общем зачете: к британцам Джерэйну Томасу из «Ineos» и Саймону Йейтсу из «Mitchelton-Scott», которые были вынуждены прекратить борьбу уже в первые дни, присоединился голландец Стивен Кроушвейк из «Jumbo-Visma» — у него обнаружили коронавирус. По сути, на «Джиро» остались только два гонщика, первоначально рассматривавшиеся в качестве основных фаворитов, – датчанин Якоб Фульсанг из «Астаны» и итальянец Винченцо Нибали из «Treck-Segafredo». Впрочем, в тот же день, открывавший вторую неделю гранд-тура, капитан казахстанской команды отстал от своих главных конкурентов более чем на минуту и выбыл из первой десятки.

Неудачно сложился для него и очень важный с точки зрения общего зачета 14-й этап, состоявшийся в субботу. Это была гонка с раздельного старта почти на 35 километров. Ее предсказуемо выиграл действующий чемпион мира в данной дисциплине итальянец Филиппо Ганна. Лучший результат среди претендентов на высокие места в генеральной классификации показал португалец Жоао Алмейда из «Deceuninck-Quickstep». Молодой гонщик, ранее неожиданно захвативший розовую майку, проиграл победителю немного (полторы минуты) и упрочил свои лидирующие позиции. Тогда как Фульсанг уступил Ганне три минуты с лишним – больше, чем его главные конкуренты голландец Вилко Келдерман из «Sunseb». испанец Пельо Бильбао из «Bahrain McLaren», поляк Рафал Майка из «Bora-Hansgrohe», итальянец Доменик Поццовиво из NTT, а также упомянутый Нибали.

На снимке: Якоб Фульсанг и генеральный менеджер клуба Александр Винокуров

Шанс сократить отставание у Фульсанга был вчера, когда состоялся горный этап. Но капитан «Астаны», приехав на финиш в одной группе с Бильбао и Нибали, проиграл почти минуту Алмейде и еще больше Келдерману.

Перед заключительной неделей лидерство в общем зачете сохраняет Алмейда. Всего на 15 секунд отстает от него Келдерман, А вот остальные «генеральщики» находятся на приличном отдалении: Бильбао уступает португальцу 3 минуты 10 секунд, Майка – 3.18, Нибали – 3.29, Поццовиво – 3.50, а Фульсанг – более пяти минут.

Футбол: «Кайрат» не дает скучать

После небольшого перерыва, связанного с матчами национальной сборной, возобновился чемпионат Казахстана. «Астана» этот тур пропускала, и у «Кайрата» была возможность увеличить отрыв от главного конкурента в борьбе за «золото».

«Жетысу» – «Кайрат» 2:4. Захватывающий по сюжету поединок выдали команды. Уже к 17-й минуте алматинцы проигрывали 0:2, причем второй гол они «привезли» себе при очень курьезных обстоятельствах: один игрок сборной РК, Гафуржан Суюмбаев, почти с центра поля откатил мяч назад, а другой, голкипер Стас Покатилов, умудрился пропустить его под собой. Потом были два нереализованных футболистами «Кайрата» пенальти, два удаления в составе «Жетысу». В конце концов, лидер чемпионата одержал-таки волевую победу. Дважды ворота талдыкорганцев поразил нападающий сборной Абат Аимбетов, на счету которого теперь 8 забитых мячей в чемпионате.

«Каспий» – «Тобол» 0:1. И здесь отличился игрок главной команды страны: защитник Сергей Малый первым успел на добивание при подаче углового. Благодаря этой победе костанайский клуб поднялся на вторую строчку турнирной таблицы, сместив с нее «Астану».

«Шахтер» – «Ордабасы» 0:1. «Палочка-выручалочка» шымкентской команды бразилец Жоао Паулу снова не сплоховал – в который уже раз его гол обеспечил победу «Ордабасы». Вместе с Аимбетовым он возглавляет список лучших снайперов нынешнего чемпионата.

«Тараз» – «Кайсар» 2:2. Пропускающий меньше всех в премьер-лиге «Кайсар» на сей раз уже к 25-й минуте был вынужден дважды возобновлять игру с центра поля. Но во втором тайме Элгуджа Лобжанидзе двумя точными ударами восстановил равновесие.

«Окжетпес» – «Кызылжар» 2:1.

Турнирное положение: «Кайрат» – 32 очка (после 13 матчей), «Тобол» – 23 (12), «Астана» – 21 (12), «Ордабасы» – 21 (13), «Кайсар» – 17 (12), «Шахтер» и «Жетысу» – по 16 (12), «Тараз» – 13 (12). «Окжетпес» – 10 (13). «Кызылжар» – 8 (11). «Каспий» – 7 (12).

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