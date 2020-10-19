Минфин Казахстана видит источник пополнения госбюджета в борьбе с теневой экономикой

Нур-Султан. 19 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Министерство финансов Казахстана видит источник пополнения государственного бюджета в борьбе с теневой экономикой, заявляет министерство.

«Министерством принимаются меры и проводятся мероприятия по ряду направлений, предусмотренных планом по противодействию теневой экономике на 2019-2021 годы», — сообщили в финансовом ведомстве, отвечая на вопрос МИА КазТАГ об альтернативных источниках пополнения минфином госбюджета.

Согласно информации, министерство финансов использует для этого законодательные и административные меры – налоговое и таможенное администрирование, их цифровизацию с акцентом на недобросовестных налогоплательщиков и выводу их из тени и развитие новых методов дистанционного мониторинга.

Также, согласно ответу, продолжается работа по созданию национальной системы прослеживаемости товаров, направленная на прозрачность движения товара по всей цепочке – от импорта или производства до розничной реализации, в рамках которой реализуются информационные системы: «Единое окно», «АСТАНА-1», «Электронные счета-фактуры», «Маркировка», применение онлайн-ККМ, «Система управления рисками», одни из которых должны регистрировать ввод в оборот и вывод из оборота товаров, другие – документально и физически отслеживать их перемещение.