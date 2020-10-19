Токаеву доложили о 17 тыс. случаях незаконного прекращения и прерывания уголовных дел

Нур-Султан. 19 октября. КазТАГ – Президенту Казахстана Касым-Жомарту доложили о 17 тыс. случаях незаконного прекращения и прерывания уголовных дел, сообщает пресс-служба Акорды.

«Глава государства принял генерального прокурора Гизата Нурдаулетова. Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об итогах работы по приоритетным направлениям деятельности органов прокуратуры», — говорится в сообщении в понедельник.

Нурдаулетов доложил о ходе выполнения поручений президента по усилению борьбы с преступностью, координации правоохранительных и иных органов по обеспечению правопорядка.

«По его словам, за истекший период число преступлений в стране снизилось почти на треть. Вдвое меньше зарегистрировано краж, разбойных нападений, грабежей, хулиганств. Генеральный прокурор проинформировал президента, что в рамках надзора за соблюдением законности в досудебном расследовании прокурорами прекращено необоснованное уголовное преследование в отношении 63 лиц, отменено 17 тыс. незаконных постановлений о прекращении и прерывании сроков расследования», — сказано в сообщении.

Главе государства также сообщили о работе по защите бизнеса и пресечению незаконного вмешательства в предпринимательскую деятельность в рамках уголовного процесса, а также со стороны контролирующих органов.

«Токаеву доложили о мерах, принимаемых прокурорами по обеспечению законности в социально-экономической сфере, а также о результатах проверок по соблюдению законодательства при его применении в отдельных отраслях деятельности государственных органов. По итогам встречи глава государства дал генеральному прокурору ряд конкретных поручений», — добавили в Акорде.