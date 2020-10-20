В зарубежные реестры импортируемой продукции включены 2728 предприятий РК

Нур-Султан. 20 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. В зарубежные реестры импортируемой продукции включены 2728 предприятий Казахстана, сообщил министр сельского хозяйства Сапархан Омаров.

«В зарубежные реестры включены 2728 предприятий. Расширена линейка экспортируемой продукции с 480 до 551 товарной группы и увеличен перечень стран-импортеров казахстанской продукции с 65 до 72 государств», — сказал Омаров на заседании правительства во вторник.

По его словам, на сегодня Казахстан имеет официальный статус благополучной страны по ящуру, африканской чуме лошадей и свиней, и классической чуме свиней. Ведется работа по получению статуса по чуме мелких жвачных и коровьему бешенству. Это позволило дополнительно открыть рынки сбыта животноводческой продукции.

«К примеру, согласованы ветеринарные требования с Китаем на 20 видов продукции, с Ираном и странами Персидского залива – на шесть видов, с ЕС – на рыбу и рыбную продукцию, трофеи, корма, непищевое сырье животного происхождения», — сказал Омаров.

В 2019 году были организованы, по его данным, 28 фитосанитарных пунктов на границе Казахстана с Россией и четыре – на границе Казахстана и Кыргызстана. Это позволяет не допустить ввоз в страну небезопасной продукции. С начала 2020 года были проверены 17 тыс. машин и 171 тыс. тонн животноводческой продукции. Возвращено 423 машины. За нарушение законодательства в области ветеринарии наложены штрафы на 2,4 тысяч физических и юридических лиц.