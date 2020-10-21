Более Т46 млрд выделили в 2020 году власти на сельхозподдержку в Алматинской области

Алматы. 21 октября. КазТАГ – Более Т46 млрд выделили в 2020 году власти на сельскохозяйственную поддержку в Алматинской области, сообщает пресс-служба акима региона.

«В Алматинской области на поддержку сельского хозяйства в текущем году выделено Т46,1 млрд, из них Т40,6 млрд – субсидии. Об этом стало известно сегодня в ходе отчета акима области Амандыка Баталова перед депутатами областного маслихата за девять месяцев 2020 года, состоявшегося в режиме онлайн», — сообщает пресс-служба в среду.

Как сообщил аким региона, посевы сельскохозяйственных культур увеличены на 7 тыс. га и доведены до 969 тыс. га. Площадь сахарной свеклы достигла 16 тыс. га, кукурузы – 87 тыс. га, на 1,2 тыс. га заложены новые сады.

«На сегодняшний день завершена уборка колосовых культур, намолочено 794 тыс. тонн зерна (2019 г. – 800,0 тыс. тонн), собрано порядка 1,9 млн. тонн овощей и картофеля, 133 тыс. тонн фруктов. Планируется собрать 500 тыс. тонн сахарной свеклы и произвести 50 тыс. тонн белого сахара. Совместно с инвесторами проводится модернизация сахарных заводов для переработки тростникового сырца, что позволит обеспечить их круглогодичную загрузку и к 2023 году покрыть около 70% потребности страны в белом сахаре (выпуск – 350 тыс. тонн, потребность – 480 тыс. тонн)», — резюмируется в сообщении.