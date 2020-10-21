«Предстоящие выборы состоятся 10 января 2021 года». «Трансформация Nur Otan – залог победы на парламентских выборах». «Абай, и его отец Кунанбай, и дети его – все они были государственными чиновниками». «Если государство не будет работать с молодежью, ей займутся другие»

Сетевой Казахстан 21 октября 2020г.

KAZPRAVDA . KZ . «Обращение Главы государства о назначении выборов депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов» — Уважаемые сограждане! Сегодня мною подписан Указ о назначении выборов депутатов Мажилиса Парламента. Постановлением Центральной избирательной комиссии будут назначены выборы депутатов маслихатов всех уровней. Предстоящие выборы состоятся в конституционные сроки, 10 января 2021 года. У всех политических партий было время на подготовку к участию в предстоящей избирательной кампании, разработку предвыборной платформы, совершенствование партийной инфраструктуры. Центральная избирательная комиссия и Генеральная прокуратура будут вести постоянное наблюдение за соблюдением законности, прозрачности и справедливости выборов.

«Заветы Абая» — Чем притягательна личность Абая? Что в его учении можно взять на вооружение нам, людям XXI века? Об этом и многом другом беседа с Народным писателем РК, Героем Труда Казахстана, директором международного Центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО Олжасом СУЛЕЙМЕНОВЫМ — Во-первых, не нужно забывать о том, что и сам Абай, и его отец Кунанбай, и дети его – все они были государственными чиновниками, если использовать современную терминологию. И очень просвещенными. Кроме русского Абай, например, читал на европейских языках, великолепно знал литературу на фарси, арабском, турецком и тюрки-чагатайском. Он был знаком с историей арабских и иранских народов, историей славян. И его очень тяготил тот факт, что история казахского народа до тех пор не стала предметом научного исследования.

INFORMBURO . KZ . Ермухамет ЕРТЫСБАЕВ – «Трансформация Nur Otan – залог победы на парламентских выборах» — Я думаю, что после подписания указа о выборах, которое вот-вот должно случиться, в казахстанском обществе начнётся серьёзная электоральная мобилизация. Люди отчётливо понимают, что от их выбора зависит будущее страны, и явка однозначно вырастет с прогнозируемых 57,8%. Я думаю, что в конечном счёте на выборы вместо планируемых 6,8 млн человек придёт около 8-8,5 млн. И Nur Otan возьмёт как минимум 67%, которые нужны, чтобы обеспечить конституционное большинство. Мы не должны забывать, что и конкуренты не дремлют, и что голоса тех, кто не пройдёт 7-процентныйй порог, будут перераспределены, в том числе и среди оппозиции.

«Мухтар Аблязов – казахский Мэдофф или политический диссидент?» — Во французском журнале Causeur, где публикуются мнения экспертов, журналист Жан-Батист д’Альбарэ опубликовал статью о Мухтаре АБЛЯЗОВЕ. Приводим её перевод — Для одних он является оппозиционером, ставшим жертвой своей политической активности. Для других он мошенник века, который присвоил миллиарды долларов, находясь у руля БТА – в прошлом самого мощного банка Казахстана. Кто же такой Мухтар Аблязов?

QAZAQUNI . KZ . «Кто хочет сунуть свою страну в «Петлю анаконды»?!» — Писатель и исследователь Торегали КАЗИЕВ — Остались всего 4 постсоветских, не вовлеченных в конфликты, государств (из 15!): Казахстан и 3 его среднеазиатских соседа. Но и к ним «гибрид» крадется незаметно – посмотрите, к примеру, российские сети, сайты и прочие СМИ – кишмя кишат провокационные оскорбления и подзуживания троллями братских народов! Необходимо как зеницу ока сохранять братскую дружбу между странами Средней Азии, России и других постсоветских государств! Наш ответ на внешний фактор: как сказал Елбасы, никого не считая врагом, сохраняя дружбу с РФ, КНР и США, стараться защищать интересы своего государства и народа, укреплять и наращивать собственные оборонные силы.

IA — CENTR . RU . «Кто отвечает за межнациональное согласие в Казахстане-2020?» — Важность вопросов этнического согласия привнес в информационное пространство постсоветских стран армяно-азербайджанский конфликт в Нагорном Карабахе. Однако столкновения на этнонациональной почве опасны не только для межгосударственных отношений, но и могут подрывать саму государственность «изнутри». С историком и этнологом Нуртаем МУСТАФАЕВЫМ поговорили о состоянии «национального вопроса» в Казахстане, и о том, кто в стране должен за него отвечать — На самом деле изменилась структура внутри одного Министерства информации и общественного развития (МИОР). А именно, Департамент по развитию межэтнических отношений был преобразован в Комитет по развитию межэтнических отношений. Комитет – более высокий уровень структурного подразделения министерства, глава которого, как правило, вице-министр соответствующего министерства. Более низкого уровня структурные подразделения министерств – как раз департаменты, управления.

365 INFO . KZ . «Если государство не будет работать с молодежью, ей займутся другие» — Желающих много — от исламских радикалов до адептов «цветных революций». В молодежной политике не нужно «изобретать велосипед», необходимые механизмы и инструменты уже существуют, говорит историк и политолог Булат СУЛТАНОВ. Однако нужно четко понимать необходимость самой работы. Именно молодежь должна стать социальной опорой для объявленных реформ.

CAMONITOR . KZ . Вячеслав ДОДОНОВ – «Прямо в пятидесятку! Каково реальное место Казахстана в рейтинге конкурентоспособности» — Подводя итог обзору продвижения Казахстана в рейтинге Индекса глобальной конкурентоспособности, можно отметить, что задача по вхождению страны в число 50 наиболее конкурентоспособных стран, поставленная первым президентом Н.А. НАЗАРБАЕВЫМ в марте 2006 года, в части данного рейтинга была достигнута в 2013 году и в течение трех лет подряд Казахстан удерживался в числе топ-50. После ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры в 2015-16 годах наблюдался и регресс в занимаемых Казахстаном позициях по Индексу глобальной конкурентоспособности, что свидетельствует о зависимости его показателей от состояния мировых цен на нефть.

TIME . KZ . «В полной боевой готовности?» — На сводки с фронта был похож доклад главы Минздрава на заседании правительства. Алексей ЦОЙ рапортовал о готовности к новому наступлению мерзопакостного врага, о запасах лекарственного вооружения на складах республики, об амуниции медиков-солдат и, наконец, о сроках, когда может грянуть война… с ковидом. Премьер Аскар МАМИН подбодрил главного врача страны, сказав, что правительство принимает все меры по готовности к новой волне коронавирусной инфекции. И дал несколько поручений. Акиматы должны до 1 ноября довести объемы стабилизационных фондов до утвержденного норматива, обеспечив постоянное отслеживание потребности лекарств в медорганизациях и аптеках.

«А торг здесь уместен?» — SCAT подала в суд на акимат Шымкента. Именно там будет решаться вопрос правомерности выставления на торги городского аэропортовского комплекса, который вот уже два года модернизируется на деньги этой авиакомпании.

«Охота пуще запрета» — За организацию массовых торжеств жамбылские предприниматели заплатили штрафы на сумму около 27 миллионов тенге. Но и это, похоже, не предел.

CARAVAN . KZ . «Любовь к ювелирным изделиям, рассказы о краже скота и хоровые концерты: как живут высокопоставленные полицейские Казахстана» — 19 октября министр внутренних дел Ерлан ТУРГУМБАЕВ на своей странице в опубликовал список аккаунтов в социальных сетях начальников департаментов городов и регионов. Перечень включает из себя 16 страниц высокопоставленных полицейских чиновников. По словам главы МВД, этот список опубликован для того, чтобы теперь граждане могли напрямую связаться с руководством департамента полиции и департамента уголовно-исполнительной системы интересующих их регионов. Министр заверил казахстанцев, что ни одно из обращений граждан не будет оставлено без внимания и ответа.

MATRITCA . KZ . Талгат КАЛИЕВ, политолог – «Наши клиники умудряются проводить самое дорогое на планете тестирование на коронавирус» — Наконец-то стоимость тестов (на выявление коронавируса) снизили с грабительских 11 000 и 18 000 до сравнительно приемлемых 9 000. Хотя, на старте пандемии обещали тесты по 5000. Или наши клиники действительно умудряются найти самые дорогие на планете реактивы, чтобы проводить самое дорогое на планете тестирование? Или у нас самые богатые граждане?

LITER . KZ . «Как далеко могут зайти казахстанские коллекторы при выбивании долгов» — Понятие «коллектор» в Казахстане получило широкую огласку в последние годы. В переводе с английского оно означает «собирающий», в нашем случае — «собирающий долги». Банки и прочие финансовые организации обращаются к ним за помощью, когда регулярные звонки, сообщения и письма по почте не оказывают никакого влияния на должника. Вокруг этой профессии существует множество мифов, ходят страшные истории о беспределе таких «сборщиков», однако в последние годы эта сфера становится все более цивилизованной.

KAZVEDOMOSTI . KZ. «Горбатого могила исправит» — Почему положение группы компаний Анатолия БАЛУШКИНА не вызывает сочувствия в казахстанском обществе. Накануне группа компаний «Бипек Авто – Азия Авто» провела в Нур-Султане стихийную пресс-конференцию по итогам то ли несостоявшегося автопробега, то ли не получившегося митинга. Да, да, адепты Анатолия Балушкина пытались подавать заявку на митинг (или просто так заявили об этом «на веру»), затем – видимо, стараясь сделать хорошую мину при плохой игре, переформатировали действо в «автопробег». Но так как и на него требовалось разрешение столичных властей, а балушкинцы как всегда «не успели», то и красочного мероприятия не вышло. В конце концов, все закончилось странным воззванием к высшему руководству Казахстана «подумать о народе».

AZATTYQ . ORG . ««Буллинг в школе» и «комплекс отсталой страны». Комедия «Борат» вновь оскорбила казахстанцев» — Продолжение комедии «Борат» вновь вызвало самую разную реакцию у казахстанцев как внутри страны, так и за рубежом. Одни просят запретить показ фильма, другие обвиняют критиков в излишней чувствительности. Азаттык попытался выяснить, унижает ли фильм страну, граждан и при чем тут культурная травма. «Борат возвращается» — именно с такими словами вышел трейлер фильма в начале октября. Премьера состоится 23 октября, в канун президентских выборов в США, на онлайн-платформе Amazon Prime.

***

© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.