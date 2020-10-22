Генпрокуратура начала внеплановую проверку в мининдустрии и инфраструктурного развития РК

Нур-Султан. 22 октября. КазТАГ – Генеральная прокуратура начала внеплановую проверку в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, сообщает информационный сервис Qamqor комитета по правовой статистике и специальным учетам генпрокуратуры.

«Объект проверки – государственное учреждение «Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан», — говорится в документе, ссылку на который опубликовал известный казахстанский журналист Михаил Козачков.

Проверка является внеплановой и проводится в период с 5 октября по 3 ноября. Орган, назначивший проверку – генпрокуратура.

«Вопрос проведения проверки (и предмет проверки – КазТАГ): Об утверждении правил технической эксплуатации автотранспортных средств. Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года №547. Зарегистрирован в министерстве юстиции Республики Казахстан 30 октября 2015 года №12221», — сказано в документе.