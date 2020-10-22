Казахстан в международных рейтингах о борьбе с торговлей людьми выглядит неважно – Токаев

Нур-Султан. 22 октября. КазТАГ – Казахстан в международных рейтингах о борьбе с торговлей людьми выглядит неважно, сказал президент Касым-Жомарт Токаев.

«Защита прав человека – это повестка, по которой мы должны работать постоянно. Это касается и борьбы с торговлей людьми. Здесь у нас много нерешенных проблем. Можно даже сказать, что ситуация сложная. В международных рейтингах и докладах о борьбе с торговлей людьми Казахстан выглядит неважно», — сказал Токаев в четверг на заседании Национального совета общественного доверия.

Глава государства напомнил, что выделил проблему торговли людьми в своем послании народу Казахстана, теперь, по его словам, «нужны решительные скоординированные действия всех уполномоченных государственных органов».

«Следует привести законодательство Казахстана в соответствие с международными стандартами. Предстоит принять конкретные меры по повышению эффективности профилактики и выявления уголовных правонарушений, связанных с торговлей людьми. Нужно оказывать помощь всем лицам, включая иностранных граждан, ставших жертвами торговли людьми и принудительного труда. От эффективности принятых мер зависит судьба тысяч людей и международная репутация Казахстана в том числе, как правового и прогрессивного государства», — добавил Токаев.