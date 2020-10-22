Неприемлемыми назвал Токаев потери 2 тыс. кубических км воды при подаче на сельхознужды

Нур-Султан. 22 октября. КазТАГ – Неприемлемыми назвал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев потери 2 тыс. кубических км воды при подаче на сельскохозяйственные нужды, передает корреспондент агентства.

«Большой проблемой для Казахстана являются значительные потери воды в процессе водоподачи на сельскохозяйственные нужды. В этом году эта цифра уже составляет более 2 тыс. кубических км или 22% от общего объема водозабора. Такие показатели неприемлемы для нас», — сказал Токаев в четверг на заседании Национального совета общественного доверия.

Он отметил, что уже поднимал вопрос потерь воды, обращаясь с посланием к народу Казахстана.

«Он (вопрос потерь воды – КазТАГ) не только влияет на нашу долгосрочную экологическую устойчивость, но и ставит под угрозу полноценное развитие страны. Поэтому эту проблему необходимо решать быстро и кардинально, применяя современные цифровые технологии по учету и рациональному распределению воды. У нас имеется успешный опыт. В Мактааральском районе Туркестанской области реализован пилотный проект по цифровизации крупного межхозяйственного канал К-19. Данный опыт необходимо использовать для модернизации оросительной системы южного сельскохозяйственного кластера», — поручил Токаев.