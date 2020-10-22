Подумать над повышением доли женщин в руководстве компаний с госучастием предложил Токаев

Нур-Султан. 22 октября. КазТАГ – Подумать над повышением доли женщин в руководстве компаний с госучастием предложил на заседании Национального совета общественного доверия (НСОД) президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент агентства.

«Доля женщин в руководстве публичных компаний с государственным участием все еще низкая и составляет 5-7%. Такое положение дел не позволяет в полной мере реализовать потенциал женщин, составляющих более половины жителей страны. Члены совета всесторонне проработали этот вопрос и внесли предложение о необходимости введения обязательной нормы о повышении доли женщин в руководящих органах компаний с государственным участием до 30%. Полагаю, что мы должны подумать о поэтапной реализации данной инициативы», — сказал Токаев в четверг.

По его мнению, «это сделает бизнес-сферу более привлекательной для женщин, повысит позиции Казахстана в специализированных международных рейтингах».