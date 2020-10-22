Путин пока не планирует поездку в Казахстан на Форум межрегионального сотрудничества

Алматы. 22 октября. КазТАГ – Президент России Владимир Путин пока не принял решение о том, поедет ли в ноябре в Казахстан на Форум межрегионального сотрудничества, сообщает ТАСС.

«Пока решения нет», — заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в министерстве иностранных дел Казахстана сообщили, что ожидают визита российского президента, который примет участие в работе Форума межрегионального сотрудничества двух стран. Форум пройдет в Кокшетау в ноябре.

С 2005 года Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России поочередно проводился в российских и казахстанских городах: Челябинске, Уральске, Новосибирске, Актюбинске, Оренбурге, Усть-Каменогорске, Астрахани, Павлодаре, Екатеринбурге, Атырау, Сочи, Астане, Челябинске, Петропавловске и Омске. Главной темой предстоящего форума в Кокшетау станет взаимодействие в области экологии и зеленого роста. В рамках дискуссий участники, как ожидается, обсудят вопросы, связанные с трансграничными водными объектами, животным и растительным миром Каспийского моря, а также изменением климата.