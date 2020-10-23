Чем Трамп и Лукашенко любы казакам? 23.10.2020 16:05 Лилия ИГЛИКОВА Общество 137 0 Верховный атаман Юрий Захаров о принципах поддержки политических фигур казаками Похожие материалы: У Токаева истекает минимальный срок до объявления очередных выборов в мажилис Акорда отчиталась о борьбе со спекуляциями на рынке лекарств в период пандемии COVID-19 Война Миров. Трамп включил форсаж в избирательной гонке Не более чем пиар-акцией назвал прошедшие праймериз партии Nur Otan политолог Кому нужны наши органы и голоса?