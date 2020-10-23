Облздрав Атырау отрицает отсутствие лекарств для лечения COVID-19 на складах «СК-Фармация»

Атырау. 23 октября. КазТАГ – Облздрав Атырау отрицает отсутствие лекарств для лечения COVID-19 на складах ТОО «СК-Фармация», сообщает портал «Мой город».

«Данная информация не имеет никакого основания. Касательно обеспечения препаратами для амбулаторного лечения коронавируса был утвержден приказ министерства здравоохранения РК. Соответственно, с 20 июля этого года в перечень лекарств для лечения опасного вируса вошли три антикоагулянта и два жаропонижающих. На сегодняшний день в область завезено 194 тыс. экземпляров. Все эти препараты хранятся на складах организаций первичной медико-санитарной помощи. Что касается поликлиники №3 города Атырау, то на складе имеется 53 380 лекарственных препаратов. Следует отметить, что в первую волну пандемии только 1% пациентов вышеназванной поликлиники был инфицирован коронавирусом. В поликлинике №3 имеется запас который рассчитан на обеспечение лекарствами 7% пациентов. Группа, которая посещала поликлинику с проверкой, осмотрела только запас лекарств, рассчитанный на ежедневные потребности», — рассказала руководитель отдела организации и лицензирования медицинской помощи Атырауского областного управления здравоохранения Нина Оспанова в пятницу.

Представитель ТОО «СК-Фармация» сообщил, что причина отсутствия лекарственных средств во время посещения мониторинговой группой основного склада заключалась в том, что лекарственные средства доставляются только в соответствии с потребностями медицинских организаций. Запас лекарственных средств западного региона хранится на большом складе в Актобе. Лекарства доставляются каждую среду по заявкам. Мониторинговая группа проводила проверку во время поставки лекарств со склада медицинским организациям региона.

«Когда поднялся вопрос о лекарствах, мы связались с минздравом и руководством ТОО« СК-Фармация» и поговорили о доставке лекарств, принадлежащих Атырауской области, на склад в область. Однако он утверждает, что на сегодняшний день в поликлинике и на складе Атырауской области лекарств достаточно. Например, 21 октября на склад ТОО «СК-Фармация» доставлено 80 наименований лекарственных препаратов на сумму Т35,6 млн», — сказала Нина Оспанова.

Отмечается, что при помощи акима Атырауской области и спонсорской поддержке ТОО «Инкар» было закуплено лекарств на сумму Т251 млн. Они хранятся на складе Геологской поликлиники в Атырау. При ухудшении эпидемиологической ситуации в регионе, лекарства передадут медицинским организациям.

Кроме того, через социально-предпринимательскую корпорацию «Атырау» был создан стабилизационный фонд лекарственных средств на сумму Т500 млн. В настоящее время на складе ТОО «Инкар» хранится двух-трех-месячный запас лекарственных средств для аптек, занимающихся розничной торговлей. В начале второй волны коронавируса эти препараты будут поставлены в аптеки области.

Ранее сообщалось, что на складах ТОО «СК-Фармация», а также городской поликлиники №3 Атырау отсутствуют лекарственные средства.